La IA centra un debate en Santiago dentro del foro literario Galeusca

La IA centrará uno de los debates del foro literario Galeusca, que se hace en Santiago los días 19 y 20 de septiembre en el Museo do Pobo Galego. Este encuentro cultural, fue presentado este viernes por la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y el presidente de la Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG), Cesáreo Sánchez Iglesias, en conexión telemática con parte de las personas protagonistas de la cita.

Apertura

También impulsan este encuentro Euskal Idazleen Elkartea (EIE) y la Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC). El día 19 de septiembre, tras la recepción en el Concello de Santiago, se hará una ruta por la ciudad a las 20:30 h., guiada por Daniel Asorey.

Segunda jornada

El 20 de septiembre, a las 11 h., ya en el Museo do Pobo, hay prevista una charla de Goizalde Landabaso, acompañada por Sebastià Portell (AELC) y Sánchez Iglesias (AELG), moderada por Marta Dacosta, luego hay un debate sobre la IA (Inteligencia Artificial) con Rubén Cela, Ania González Castiñeira y Sebastià Portell, y otro a las 16.30 h. sobre tradición oral, con Antonio Reigosa, más Oihana Arana y Amaia Elizagoien (Euskadi), Joan Borja (Cataluña), Alba María (Galicia) y Rita Sineiro (Portugal).

A las 18 horas, en la Igrexa de San Domingos de Bonaval, se hace la lectura de la Declaración de Compostela-Bonaval. Y a las 18:30 h., el acto de clausura con Lois Pérez, Alba María, Lupe Blanco, Oihana Arana, Amaia Elizagoien, Miquel Àngel Adrover, Berta Llos y Ugia Pedreira.

Cartel y cifra

El encuentro Galeusca 2025, que tiene por cartel una fotografía de la famosa escultura compostelana de César Lombera de las Dos Marías, une los esfuerzos de la Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG), Euskal Idazleen Elkartea (EIE) y la Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC), entidades que, de forma conjunta, representan "a casi 2.800 personas" entre autoras y autores.