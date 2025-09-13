O PP de Santiago denuncia o abandono do goberno local cara ao o rural

A edil do PP Nerea Barcia, anunciou este venres que mantivo unha reunión cos veciños do lugar de Corexo na parroquia de Marrozos, que denuncian o estado «de abandono ao que o goberno nacionalista os ten condenados, unha situación que pon en risco mesmo o transporte escolar».

Barcia lamenta que o executivo «non se moleste nin en respostar ás demandas da veciñanza, que leva agardando desde novembro de 2023». Unhas queixas que segundo denuncian se teñen presentado a través da Liña Verde; con chamadas que seguen sen contestación ou peticións de reunións» sen resposta.

«A esta situación de desatención súmase, agora, a problemática coa volta á escola, xa que varias familias poderían verse afectadas» se non se actúa na poda das árbores e na limpeza da estrada. Barcia remarcou que «a propia empresa de transporte escolar advertiu que, de continuar así, o autobús non poderá circular por esa estrada, o que significaría deixar sen servizo a tres paradas de bus, xa que as pólas rozan os cables da luz e reducen a visibilidade».