Pleno de setembro, clave para saldar as facturas pendentes do bus urbano en Santiago
Raxoi conta co apoio dos edís non adiscritos para sacar adiante o pagamento do alugueiro de autobuses de transporte urbano
O Goberno municipal vai levar ao pleno ao de setembro, de novo, as facturas polo alugueiro dos buses urbanos que non conseguiron a aprobación maioritaria da Corporación local antes do parón estival. Naquela altura aconteceu na sesión plenaria de xuño que o Partido Popular, que adoita absterse, votou en contra, e os que se abstiveron foron os catro concelleiros do expulsados do PSOE e agora en Raxoi coa condición de non adscritos, co que a medida non puido saír adiante.
Os edís non adscritos esixíronlle ao Goberno local unha valoración da pertinencia do alugueiro de vehículos para o transporte público. Segundo afirmou o edil de Facenda nunha comparecencia para dar conta de cuestións fiscais que se levarán ao pleno de setembro, esta valoración está lista e váiselles facer chegar aos concelleiros non adscritos –apoio do Goberno bipartito en minoría– a tempo de que a estuden antes da sesión plenaria.
Os non adscritos calmaron o ambiente asegurando que se se cumpre esa condición votarán a favor pero tamén falou ao respecto, preguntada pola prensa a edil de Capital cultural, Míriam Louzao. «O que temos que dicir é que mantivemos durante todo este tempo que estamos respondendo a todas as cuestións ás que ten que responder o Concello que é pagar polos servizos prestados». A concelleira Louzao engadiu que están pagadas «as facturas que estaban da man do Concello e as que están na man do pleno, como dixemos xa a idea é poder levalas a pleno tan pronto haxa sinal de que pode haber un cambio de votación nas persoas que non votaron positivamente» anteriormente.
Segundo a edil de Capital Cultural, unha vez o Goberno local decidiu volver levar a pleno esas facturas de alugueiro de buses urbanos e procurar o apoio positivo dos non adscritos. Unha vez que compartan con eles esa valoración requirida da necesidade de asumir ese custo «e pagar así polos servizos prestados que é o que lle corresponde a este Concello e ao pleno», o executivo de Sanmartín agarda sacar o pagamento adiante. Neste sentido a concelleira Louzao non dubidou en afirmar que as negociacións cos catro concelleiros non adscritos no Pazo de Raxoi están «avanzadas» en sentido positivo.
