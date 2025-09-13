Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pleno de setembro, clave para saldar as facturas pendentes do bus urbano en Santiago

Raxoi conta co apoio dos edís non adiscritos para sacar adiante o pagamento do alugueiro de autobuses de transporte urbano

Autobuses urbanos circulando por Santiago

Autobuses urbanos circulando por Santiago / Antonio Hernández / Antonio HernÃ¡ndez Rios

El Correo Gallego

Santiago

O Goberno municipal vai levar ao pleno ao de setembro, de novo, as facturas polo alugueiro dos buses urbanos que non conseguiron a aprobación maioritaria da Corporación local antes do parón estival. Naquela altura aconteceu na sesión plenaria de xuño que o Partido Popular, que adoita absterse, votou en contra, e os que se abstiveron foron os catro concelleiros do expulsados do PSOE e agora en Raxoi coa condición de non adscritos, co que a medida non puido saír adiante.

Os edís non adscritos esixíronlle ao Goberno local unha valoración da pertinencia do alugueiro de vehículos para o transporte público. Segundo afirmou o edil de Facenda nunha comparecencia para dar conta de cuestións fiscais que se levarán ao pleno de setembro, esta valoración está lista e váiselles facer chegar aos concelleiros non adscritos –apoio do Goberno bipartito en minoría– a tempo de que a estuden antes da sesión plenaria.

Os non adscritos calmaron o ambiente asegurando que se se cumpre esa condición votarán a favor pero tamén falou ao respecto, preguntada pola prensa a edil de Capital cultural, Míriam Louzao. «O que temos que dicir é que mantivemos durante todo este tempo que estamos respondendo a todas as cuestións ás que ten que responder o Concello que é pagar polos servizos prestados». A concelleira Louzao engadiu que están pagadas «as facturas que estaban da man do Concello e as que están na man do pleno, como dixemos xa a idea é poder levalas a pleno tan pronto haxa sinal de que pode haber un cambio de votación nas persoas que non votaron positivamente» anteriormente.

Segundo a edil de Capital Cultural, unha vez o Goberno local decidiu volver levar a pleno esas facturas de alugueiro de buses urbanos e procurar o apoio positivo dos non adscritos. Unha vez que compartan con eles esa valoración requirida da necesidade de asumir ese custo «e pagar así polos servizos prestados que é o que lle corresponde a este Concello e ao pleno», o executivo de Sanmartín agarda sacar o pagamento adiante. Neste sentido a concelleira Louzao non dubidou en afirmar que as negociacións cos catro concelleiros non adscritos no Pazo de Raxoi están «avanzadas» en sentido positivo.

