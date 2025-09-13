Sanidade confía en un acuerdo sobre Medicina en las próximas semanas

Confiado en que pronto se alcanzará un acuerdo sobre la descentralización de la docencia del grado de Medicina, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, aseguró ayer en rueda de prensa desconocer la reunión que un día antes habían mantenido los rectores de las universidades gallegas.

Un encuentro sobre cuyo contenido desde ninguna de las instituciones académicas quiso adelantar nada, pero ante el que el titular de Sanidade, al ser preguntado por EL CORREO GALLEGO, volvió a dejar claro que la posición de la Xunta de Galicia pasa por la idea de que se mantenga una facultad única de Medicina en Santiago, con docencia descentralizada en los cursos de cuarto, quinto y sexto, e incidió en que espera que en unas semanas se alcance una solución que satisfaga a todas las partes.

Docencia en hospitales de toda la comunidad

Desde la facultad , y en un balance sobre la primera semana de un nuevo curso, se recordaba que la docencia teórica y práctica se lleva a cabo, además de en hospitales de Santiago, en el resto de los de la comunidad, sobre todo de A Coruña y Vigo, tras el acuerdo firmado en 2015, y se subrayaba que medio centenar de profesores asociados a la facultad son facultativos en dichos centros hospitalarios. En concreto, desde la capital gallega se cifra en cien los alumnos de sexto en el Álvaro Cunqueiro, 97 en el Chuac, 92 en el CHUS, 28 en el hospital de Montecelo y 18 en cada uno de los de Lugo y Ourense, así como otros 8 en el de Ferrol.

Entre las diez mejores facultades de España

Forman parte de los casi dos mil estudiantes de Medicina, entre ellos los 403 que se incorporan por primera vez tras haber sido seleccionados de entre los más de 4.200 con una nota de corte de 12,953 que optaban a una de esas plazas, lo que desde el equipo decanal es reflejo del interés que despierta la facultad compostelana, «entre las diez mejores de España» y en la que casi la totalidad de sus alumnos completan su formación en los seis años del grado, con porcentajes que superan a la mayor parte de grados del sistema universitario gallego y estatal.

El 93,4% de alumnos se convierten en médicos sin repetir

En el último curso del que hay datos cerrados, el de 2023/2024, el 93,4% de los 362 que remataban su formación en la USC, 338 en total, se convirtieron en médicos sin repetir.

A ello se suma un polo de excelencia biomédica en el entorno de Compostela impulsado por el IDIS, séptimo de los 35 en el país en lograr por primera vez la acreditación por parte del Instituto de Salud Carlos III en 2010, y que ha renovado ya en dos ocasiones.