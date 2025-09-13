Estos son los artistas que acercarán Santiago a Nueva Orleans con el HolaNola Lab Festival

Nueva Orleans es ese estado de ánimo marcado por el jazz, el gospel, el soul, el blues y los ritmos afroamericanos que nacieron en sus calles. Allí la música no es solo espectáculo, es un lenguaje comunitario, una manera de celebrar, de recordar y de resistir. De los desfiles del Mardi Gras a los clubes de Frenchmen Street, del swing al funk, cada rincón de la "Big Easy" respira improvisación, fiesta y memoria.

Esa misma energía, abierta y diversa, regresa con su cuarta edición a Santiago -del 16 al 21 de septiembre- de la mano del HolaNola, un festival que convierte la ciudad en un laboratorio cultural en el que se mezclan tradiciones locales y sonidos de todo el mundo, siempre con la sombra fértil de Nueva Orleáns como inspiración.

Lo singular de este festival no tiene solo que ver con el cartel de artistas de primera línea, sino también por su apuesta horizontal, en la que público y músicos comparten espacio y experiencias. Estos son algunos de los protagonistas del HolaNola Lab Festival 2025.

Los artistas del HolaNola

Noel McKay & Julián Maeso

El cantautor norteamericano de raíces country Noel McKay lleva un par de años instalado en Galicia, dejando atrás el sol abrasador de Texas para sumergirse en el verde húmedo de nuestra geografía. El año pasado veía la luz su más reciente trabajo discográfico, You Only Live Always. Su sonido, a caballo entre el folk, el country y el blues, incluye letras narrativas que recuerdan a las tradiciones de la canción americana.

Lo acompaña Julián Maeso, uno de los músicos más versátiles y talentosos del panorama estatal, con una trayectoria marcada por su pasión por las músicas de raíz norteamericana —del jazz al soul, pasando por el funk y el rock—. Tras su proyecto Combo Paradiso junto a Adrián Costa, Juan Zelada y Alberto Anaut, Maeso acaba de estrenar Healing Gang, un disco poderoso con colaboradores de primera línea, tanto nacionales (Nina de Morgan, Maika Makovski, Aurora García) como internacionales ligados a la escena de Nueva Orleáns (Aurora Nealand, Noel McKay, Gina Leslie o Sabine McCalla).

The GET

El público del HolaNola Lab Festival tendrá la ocasión de descubrir a The GET, un trío con base en Nueva Orleáns que combina folk, art rock, post-punk y electrónica en una propuesta singular con letras en inglés y español.

La formación está integrada por el cantautor nicaragüense-cubano George Elizondo (voz y guitarra), Chris Beroes-Haigis (violonchelo y efectos) y Vivi del Río (voz, teclados y sintetizadores). Su gira por España finaliza en Santiago, y es la antesala de la publicación de su primer disco, El Paraíso, previsto para comienzos de 2026.

The GET actúan el 17 de septiembre en la Borriquita de Belém dentro del HolaNola Lab Festival / cedida

Leo Middea

Cantautor brasileño afincado en Lisboa, es una de las revelaciones de la música lusófona. Entre exitosas temporadas en su balcón durante la pandemia, sold outs en Londres, Ámsterdam, Río, Lisboa... y casi 10 millones de reproducciones solo en la plataforma digital Spotify, el cantante y compositor ha ido consolidando su carrera en Europa y Brasil. Con su voz cálida y un estilo que va de la bossa nova al pop alternativo, aportarán a la cita compostelana un aire íntimo y festivo.

Boma Bango

Boma Bango rescatan el sonido hipnótico de la rumba congoleña de los años 50 y 60 —marcada por las guitarras eléctricas y por la influencia cubana— para reinventarlo con el aire pantanoso y festivo de Luisiana. La banda, creada en 2018 por Daniel Coolik junto a Trey Boudreaux, Megan Constantin, Bill Smith y Glenn Fields, bebe de las tradiciones de maestros como Franco Luambo, Tabu Ley o Docteur Nico.

Con un pie en la memoria africana y otro en la cultura criolla, Boma Bango reinterpretan melodías olvidadas y componen temas propios en francés luisiano, ofreciendo un sonido tropical y vibrante que conecta continentes y generaciones.

Joe Lastie’s New Orleans Sound feat. Carlos Childe

Lastie es una institución del jazz de Nueva Orleans, batería de la mítica Preservation Hall Jazz Band y colaborador de leyendas como Irma Thomas o Fats Domino, acompañado del banjoísta y vocalista Carlos Childe. Juntos presentan Nola By Spain, un disco grabado en octubre de 2024 en Nueva Orleans que rinde tributo al jazz tradicional de la ciudad. El proyecto surgió tras su gira conjunta y cuenta con el apoyo de la Preservation Hall Foundation y del Ayuntamiento de Nueva Orleans dentro del programa ‘Embrace The Culture’.

7xMEDIO

7xMEDIO trae ritmos que superan fronteras y raíces que se reinventan. Nace del flamenco, pero abarca el jazz y las músicas afroamericanas, ofreciendo una propuesta nueva y elegante. Cinco músicos consolidados —que ya pasaron por los escenarios acompañando a nombres como Jorge Pardo o Josemi Carmona— combinan técnica, alma y riesgo para construir un sonido fresco: flamenco-jazz puro, en el que el compás andaluz conversa con la improvisación y el color.

Inquiry Quintet con Aurora Nealand

El sábado 20 de septiembre, el Riquela Club acogerá la actuación de una de las artistas más singulares de Nueva Orleans. Aurora Nealand junto a Inquiry Quintet, prometen una noche de improvisación, exploración sonora y energía en directo.

Multiinstrumentista, compositora y creadora incansable, Nealand combina tradición y vanguardia, moviéndose entre el jazz no convencional, el collage sonoro y el relato musical innovador. Su propuesta conecta las raíces históricas de la “Big Easy” con la experimentación más audaz.

Con presencia en festivales internacionales y colaboraciones con figuras como Bill Frisell o los Preservation Hall Allstars, Aurora Nealand destaca también por proyectos como The Royal Roses, The Monocle Ensemble o KindHumanKind, siempre sorprendiendo con su manera única de contar historias a través de la música.

Programación completa del HolaNola Lab Festival

Martes 16 de septiembre | Fuco Lois – 20:30h: Noel McKay & Julián Maeso (entrada libre)

Miércoles 17 de septiembre | Borriquita de Belém – 21:00h: The GET (entrada libre)

Jueves 18 de septiembre | Riquela Club – 20:30h: Leo Middea (entrada: 20€)

Viernes 19 de septiembre | Borriquita de Belém – 20:30h: Boma Bango (entrada libre) | Riquela Club – 22:15h: Joe Lastie’s New Orleans Sound feat. Carlos Childe (entrada: 20€)

Sábado 20 de septiembre | Borriquita de Belém – 20:30h: 7xMEDIO (entrada libre) | Riquela Club – 22:15h: Inquiry Quintet con Aurora Nealand (entrada: 20€)

Domingo 21 de septiembre | Café Torgal (Ourense) – Sesión especial Caravana NOLA (entrada libre)

La caravana final

El festival cerrará con la Caravana NOLA, un viaje itinerante por Galicia y el norte de Portugal en el que una banda mutante de músicos locales e internacionales improvisará en ruta, creando un auténtico espíritu de comunidad, como en la propia Nueva Orleans. El domingo, 21 de septiembre, ofrecerán una sesión especial en el Café Torgal de Ourense.