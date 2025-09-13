Verano negro para Lavacolla: acumula pérdidas y Ryanair advierte de más recortes

El aeropuerto de Santiago no levanta cabeza y todo apunta a que de aquí a que acabe el año no conseguirá frenar el desplome que sufre desde comienzos de 2025. Los recortes de Ryanair han provocado una sangría en las estadísticas de pasajeros que en agosto se agudizó todavía más. Desde enero, Lavacolla arrastra unas pérdidas del 12,8 % de pasajeros, con respecto a los primeros ocho meses de 2024. Agosto fue de nuevo un mes catastrófico, con una caída de diez puntos en el número de usuarios si se compara con el mismo mes del ejercicio anterior.

Así se desprende de las estadísticas que hizo públicas ayer AENA. El gestor aeroportuario detalló que Lavacolla cerró los primeros ocho meses del año con un total de 2.202.960 pasajeros, un 12,8 % menos que en el mismo periodo de 2024, de los cuales 2,19 millones volaron en vuelos comerciales (1.778.473 en vuelos a destinos nacionales y 415.936 a destinos internacionales). En cuanto a las operaciones, estos primeros ocho meses del año, el aeropuerto compostelano registró 17.498 vuelos, un 6,3 % menos que en el mismo periodo de 2024; de los que 15.663 fueron vuelos comerciales, 12.611 a destinos nacionales y 3.052 a destinos internacionales.

Alvedro y Peinador han conseguido un pequeño repunte en el acumulado de los primeros ocho meses del año: el primero creció un 4,3%, hasta 851.830 pasajeros, mientras que el olívico anotó un 7,8 % más, hasta 738.110 usuarios.

En lo que respecta a agosto, Lavacolla cerró el mes con 346.012 pasajeros, un 10 % menos que en el mismo mes de 2024 .En total, se operaron 2.668 vuelos, un 1,3 % menos que el mismo mes del año pasado. Alvedro creció en agosto un 4,2 % y Penador cayó un 4,4 %. Por su parte, la terminal de carga del aeropuerto Rosalía de Castro movió más de 262 toneladas; 2.434 toneladas de mercancías en el acumulado de enero a agosto, según detalla AENA.

Todo apunta que las cifras de pasajeros caerán todavía más a partir de octubre, cuando Ryanair eche el cierre a su base de dos aviones. Supondrá la reducción de más de 400.000 asientos en la temporada de invierno, que inevitablemente se verá reflejada en los datos del gestor aeroportuario.

Después de conocerse esta mala noticia, la compañía irlandesa de bajo coste amenazaba ayer con nuevos recortes. Advierte que su menor presencia en los aeropuertos españoles que se experimentará a partir de octubre irá a más a partir de la próxima temporada de verano si no se reducen las tasas aeroportuarias que cobra AENA.

El consejero delegado de la compañía, Michael O’Leary, señaló ayer que podría reducir otro millón de asientos en los vuelos a España el próximo verano si Aena no baja las tasas aeroportuarias tras el incremento del 6,5 % anunciado. O’Leary avanzó que tiene previsto volver a Madrid dentro de dos semanas y que probablemente anunciará en ese momento este nuevo recorte.

«Si los precios en la España regional son demasiado altos, vuelo a otro lugar», agregó el ejecutivo de Ryanair, que insistió en que si el gobierno español no es capaz de convencer a Aena de que dé marcha atrás en esta subida de tasas «no tengo ningún interés en atenderlos». No cabe duda de que estos recortes podrían repercutir negativamente una vez más en el aeropuerto de Santiago, puesto que podrían afectar a las rutas que la aerolínea seguirá operando con aviones de otras bases.

El comisario europeo de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, se reunió ayer con el consejero delegado de Ryanair, un encuentro que provocó la «sorpresa» del ministro español de Consumo, Pablo Bustinduy, que lamentó que esta cita sea antes con el «magnate» de Ryanair que con el Gobierno español tras el «chantaje» de la aerolínea por las tasas de Aena.

En medio de este debate, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, sostuvo ayer que el recorte de Ryanair «a quen máis afecta é ao conxunto da poboación local. Está moi ben que teñamos todas as rutas posibles, pero a quen máis está perxudicando este recorte da compañía é á xente de Compostela ou galega que quere ir de vacacións ou que ben por razóns de traballo ten esa mobilidade».

La regidora apuntó que se trata de un tijeretazo «ante o que o Concello de Santiago non pode actuar de maneira directa»; y a la vez ha vuelto a demandar a la Xunta de Galicia un «plan estratéxico de coordinación e complementariedade dos aeroportos galegos».

Las agencias de viajes, a la expectativa

Las agencias de viajes también temen las consecuencias de los recortes de Ryanair en Lavacolla. «Todo lo que sea perder conectividad es malo para las agencias que se dedican a la recepción de turistas como para las que mandamos turistas a otros destinos», explica Juan Rivadulla, presidente de Agavi. Las empresas del sector están tratando de recolocar a sus clientes en otros vuelos tras las cancelaciones de la compañía irlandesa de bajo coste. «En este caso tenemos margen y podemos buscar alternativas a los vuelos que suprime Ryanair, por lo que es difícil que alguien se quede tirado.El problema es cuando se producen cancelaciones y hay que buscar soluciones a muy corto plazo», indica Rivadulla.

«Tenemos margen tanto para buscar nuevos billetes como para hablar con nuestros clientes y ver la posibilidad de que se adapten a las nuevas frecuencias», apunta. El presidente de la Asociación Galega de Axencias de Viaxes admite que la comunicación con Ryanair «es siempre muy compleja, tanto para los clientes que compran directamente a la compañía como para las propias agencias de viajes». Por eso, permanecen a la expectativa de los pasos que dé la aerolínea a corto plazo para tomar decisiones actuar con premura de cara a satiafacer las necesidades o peticiones de sus clientes. En todo caso, consideran que el cierre de la base de Ryanair supone «una gran pérdida de competitividad».

En marcha el Xacobeo 2027

La Xunta inició ayer los preparativos del Xacobeo 2027 en la reunión de la Comisión Ejecutiva del Consejo Jacobeo, en la que, entre otras cuestiones, se ultimó la creación de la comisión gestora de las exenciones fiscales para impulsar la participación del sector privado en proyectos relacionados con el Camino de Santiago y el Xacobeo.

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, participó en la reunión, en la que se informó a la miembros de la Comisión sobre la declaración del evento como acontecimiento de excepcional interés público. El órgano analizó el convenio que creará la comisión interadministrativa que se encargará de gestionar las exenciones fiscales de las empresas. Esta comisión contará con representación del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Cultura, y la secretaría será asumida por la Axencia Turismo de Galicia.

Así, se encargará de aprobar los planes y programas de actividades específicas que pueden dar lugar a la aplicación de los beneficios fiscales y también de aprobar el logotipo del Xacobeo 27, su manual de uso y de la certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa de apoyo. Entre sus competencias, estará también la remisión a la AEAT de la copia de las certificaciones emitidas. El convenio para crear esa comisión será ratificado y firmado próximamente para empezar a trabajar.

