Visitas singulares y un espectáculo sobre Picasso, este sábado en Santiago en la Noite do Patrimonio

Reivindicar el patrimonio con visitas singulares y llevar las artes escénicas hasta rincones mágicos en horario atípico, es el objetivo de la Noite do Patrimonio que este sábado celebra Santiago. Así lo destacó en la rueda de prensa celebrada ayer en Raxoi, la concelleira de Capital Cultural, Míriam Louzao, y el gestor cultural de Trivium, Manuel Rial en nombre de dicha entidad colaboradora en la organización de esta jornada, cuyo precedente del pasado año «tuvo mucha gente, algo que esperamos repetir», indicó Rial al tiempo que Louzao compartía ese optimismo ante la benévola previsión del tiempo.

Premio Nacional de Danza

Entre los actos de la jornada, destaca la doble función en el Museo do Pobo Galego (18:30 h. y 20:30 h.; gratis) con Lorena Nogal, protagonista de un espectáculo llamado PICASSa, un homenaje a la etapa cubista de Picasso. Lorena Nogal (Barcelona, 1984) fue distinguida por el Ministerio de Cultura con el Premio Nacional de Danza 2024, en la modalidad de Interpretación.

Manuel Rial y Míriam Louzao / Cedida

Visitas guiadas

Entre 21 h y 23 h., hay una tacada de visitas guiadas de 45 minutos (se hacen cada media hora) por la Igrexa de San Martiño Pinario; y entre 21 h. y 23:30 h., se celebra la noche de puertas abiertas en el Pazo de Xelmírez, Museo Catedral de Santiago, Colexio de Fonseca, Museo Diocesano, la Zona C (antigua sede del Concello) y la Casa do Cabido (donde se ofrece una exposición llamada Tras a pegada das musas, organizada por el Consorcio y cuya artista protagonista, la compostelana Mareiras, guía un recorrido comentado, en sesiones de 21 h. y 22 h.).

Más recorridos

Además, de 21 h. a 23:30 h., abren sus puertas: Galería Patio de Luz (Caldeirería, 38), Kinga Haudek Ourivaría (San Pedro, 83), Brigantia Our. (San Pedro, 79.) y Susi Gesto Our. (Algalia de Abaixo, 9; sede de un taller que requiere email previo: susigestoobradoiros@gmail.com).

«Ver el patrimonio con una magia especial a horas donde rara vez se puede ver, ayuda a realzar estos lugares singulares de Santiago», indica Rial al tiempo que Louzao recalca que esta idea es parte de la apuesta municipal por «una cidade boa para visitar, descubrir e vivir».

Todo el programa es gratuito.