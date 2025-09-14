Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy 14 de septiembre en Santiago?

Desde Austin a Santiago: concierto de Okkervil River

La Sala Riquela será testigo hoy del retorno a nuestro país tras más de quince años de ausencia de Okkervil River, una banda de folk rock de Estados Unidos. La cita, enmarcada dentro de la programación del ciclo SON Estrella Galicia, propone la música de un grupo de Austin, Texas, cuyo nombre proviene de un río imaginario de una novela de la escritora rusa Tatyana Tolstaya. Las últimas entradas para el concierto están a la venta desde 16 euros.

Conciertos de Grand River and Abul Mogard y Masayoshi Fujita

FESTIVAL WOS. En la sede de Afundación, en la Rúa do Vilar, a las 13 h., cita con Nono (sesión de escucha) y, a las 16 h., con la instalación sonora de Xoán Xil. Y en el Teatro Principal, a las 18.30 h., concierto de Masayoshi Fujita (por primera vez en España, el compositor japonés presenta Migratory, un show de vibráfono, marimba y electrónica, que se hace en colaboración con Japan Foundation). Y a las 20.15 h., show minimalista en el Principal con Grand River & Abul Mogard.Hoy concluye el WOS.

Grand River & Abul Mogard / cedida

Salida del Rosario de San Serapio en Conxo

TRADICIÓN. Este último día de las fiestas de San Serapio en Conxo, ofrecen la salida del Rosario de San Serapio, que parte a las 11 h. de la Praza das Praterías acompañado de la Sesión Musical Veracruz y los gaiteiros de la asociación de música y baile tradicional de Conxo, hasta su llegada a la iglesia parroquial de Nosa Señora da Mercé de Conxo. Y a las 13.00 h., hay misa solemne. La orquesta Los Españoles ameniza la sesión vermú del mediodía y, a las 17.30 horas, hay hinchables disponibles para personas asociadas. La celebración culminará con música de la citada orquesta y del trío Arena. Por otro lado, los festeiros y las festeiras podrán disfrutar además con raciones de pulpo, cortesía de la Pulpería García.

El CDG ofrece ‘A Serie Clopen’

HOY CON DESCUENTO. Recién estrenada en el escenario del Salón Teatro, crece el eco de A Serie Clopen, obra que se puede ver a las 18 horas, con entradas a 6 euros al ser domingo (el resto de días es a 10). Es una producción del Centro Dramático Galego (CDG) cuya trama reflexiona, en tono de humor, sobre los retos que la juventud debe afrontar en estos tiempos de incertidumbre. Su escenografía apuesta por las artes del circo.