«Precisamos una financiación estable, somos servicio público y referencia estatal»

Pretende destinar el edificio existente al centro de día para incrementar las 40 plazas actuales, y el nuevo al resto de servicios. Espera estrenar las instalaciones a mediados de 2026, si bien le hace falta el último empuje presupuestario.

¿Cuándo estará lista la ampliación de la sede y qué va a suponer?

Nuestra idea es que pueda estar en marcha a mediados o, como muy tarde, en el segundo semestre de 2026, pero ya veremos cómo se van desarrollando los distintos acontecimientos. Y lo que va a suponer es un salto cualitativo en cuanto a mejora y aumento de servicios, y cuantitativo en cuanto a disponer de espacios suficientes para que todos puedan estar cómodos, tanto las personas usuarias como los propios técnicos y profesionales.

¿Cómo sufragan las obras?

Durante dos años hemos recibido del IRPF unos 150.000 euros por ejercicio, y tenemos el compromiso firme de varias administraciones de que van a colaborar con la asociación con partidas, así como de dos grandes empresas. Con todo y con eso, y pese a que tendríamos cubierto el 70% de las obras, nos siguen faltando unos 300.000 euros, y nos gustaría que el tejido empresarial de Santiago, que la sociedad compostelana colaborase. Además, somos una entidad sin ánimo de lucro y los donantes obtienen un beneficio fiscal.

«No podemos esconder a las personas con daño cerebral»

¿Es imposible ese salto cualitativo en el edificio actual?

Tenemos una serie de servicios que nos exigen espacios y a veces nos obliga a hacer uso de otros comunitarios, como centros socioculturales, o al aire libre. Es cierto aque uno de nuestros objetivos es que este tipo de actividades se realicen en entornos sociocomunitarios, fuera, para que la sociedad vea que las personas con daño cerebral están en condiciones de tener una vida normalizada, y como una manera de sensibilizar de que no podemos esconder a las personas con discapacidad, con daño cerebral.

¿Visibilizar la discapacidad es aún una asignatura pendiente?

Queda aún mucho por hacer en lo que se refiere a igualdad e inclusión en el daño cerebral, en la discapacidad en general. Lo que sí ha cambiado es la concepción social, hoy hay mucha más visibilidad, más medios, y las familias y las personas afectadas son también más exigentes. No quieren que nadie piense por ellos, quieren conducir su vida por ellos mismos en la medida de lo posible. Hace dos décadas parecía una idea de unos iluminados, pero ahora la sociedad médica y en general habla y entiende lo que es el daño cerebral.

«La prestación de estos servicios es una obligación de las administraciones»

¿Qué siguen echando en falta?

Mucho. Primero que esto sea una responsabilidad política de la administración, que no se deje en manos del tercer sector, y que se ocupen de la rehabilitación o prestación de servicios para las personas porque es una obligación de las administraciones. Nuestra aspiración es desaparecer y dedicarnos como sociedad civil a reivindicar políticamente más y mejores servicios, a reivindicar calidad de vida para los afectados y sus familias. No es una obligación de un grupo de familias que nos ponemos al frente porque vemos en nuestra casa que existe una necesidad que no está siendo atendida.

¿Qué nivel de implicación tienen las administraciones?

Es cierto que en parte contamos con financiación de las administraciones, pero aquí hay 40 profesionales que tienen que cobrar todos los meses, que tienen las mismas inquietudes y necesidades que los de cualquier empresa porque a veces, con el concepto de asociacionismo, parece que todo es gratuito y voluntario, y es falso. Los cargos de representatividad son voluntarios, pero los trabajadores cobran porque han estudiado en las mismas facultades que el resto y ellos se merecen que tengamos una financiación estable.

Apoyo imprescindible para familias con pocos recursos

¿Es ese uno de sus mayores retos al frente de la asociación?

Lo es para todos los que nos dedicamos a la gestión de este tipo de organizaciones porque es muy difícil sin una financiación estable, llegando siempre a final de año con la soga del déficit. Precisamos de una financiación estable porque somos un servicio público que está sacando las castañas del fuego a las administraciones. Creemos, y además lo afirmo porque conozco el mundo del daño cerebral en España, que somos un referente a nivel estatal. E insisto, nuestros trabajadores, más allá de que las sonrisas y abrazos, la labor encomiable que realizan cada día, no tienen precio, no se merecen vivir con la incertidumbre de si les van a despedir o van a cobrar. Una financiación estable nos permite programar servicios, actividades e iniciativas que, además, muchas veces se dirigen a familias con pensiones pequeñas, y no se les puede castigar.

¿Qué otras prioridades tienen?

Seguir reivindicando calidad de vida para las personas con daño cerebral y, en el ámbito sanitario, que se fomente la derivación porque, no sabemos a qué se debe, pero a veces nos encontramos con cierto muro entre el ámbito hospitalario y el asociativo, con algunos profesionales reticentes a derivar a los afectados, y estamos auditados por todo el mundo para prestar estos servicios.

Acceso a un empleo adaptado y al transporte público o a la cultura

¿En qué se traduce esa calidad de vida?

En que el que pueda trabajar tenga acceso a un empleo adaptado a su situación, en que puedan acceder a la cultura en iguales condiciones. Calidad de vida se traduce en que puedan ir a una cafetería y no les miren mal por ir en silla de ruedas, con bastones o por tener dificultad en el habla; en que los transportes públicos estén adaptados a su situación y puedan viajar en autobús, tren o avión con normalidad, y en que realmente haya taxis adaptados. Calidad de vida es que puedan hacer la compra y que los precios y carteles sean accesibles, o que puedan consumir medios de comunicación sin problema.

En el caso del empleo, ¿cómo responde el sector empresarial?

Es un tema complejo porque el daño cerebral es el paradigma de la discapacidad, afecta a múltiples elementos de la vida humana. Muchas veces es la propia familia la que echa para atrás en esa reincorporación al mercado laboral y las empresas, aunque hay algunas solidarias, lo que buscan son resultados económicos, no sociales. Las administraciones tienen cierta responsabilidad, y en Galicia se está trabajando mucho y bien en este campo, pero hay que incidir en que exijan a las empresas con las que contratan que cumplan sus cláusulas sociales.

«Las mujeres vienen menos porque aún se las condena a los cuidados»

¿Cómo ha cambiado la asociación en estos 25 años?

El cambio ha sido tal que no nos conocemos a nosotros mismos. Empezó como una apuesta de un grupo de familias que se encontraron con un problema cuando el afectado salía del hospital, porque uno se siente totalmente perdido, su vida ha cambiado por completo. Entonces la mayor parte eran secuelas de accidentes de tráfico y, cuando estos empezaron a bajar, aparecieron los cerebrovasculares, con lo que la demanda aumenta.

¿Es el ictus la principal causa de daño cerebral adquirido?

Es muy difícil contabilizar los ictus en Galicia, pero estamos trabajando con Sanidade para conseguirlo porque hay que dimensionar el problema para poner los recursos necesarios. En Sarela representan el 75% de los usuarios pero, aunque afecta más a las mujeres, quienes vienen son hombres porque a ellas las hemos condenado a los cuidados y lo sufren en casa. Y tenemos también un servicio de rehabilitación para una treintena de niños con daño cerebral o alguna patología asociada, a los que se presta una atención que el sistema público no está cubriendo.