Gran interés de la industria por una patente del IDIS para el tratamiento del déficit óseo

Consolidado como uno de los grandes referentes en el campo de la biomedicina a nivel estatal e incluso europeo, tanto por su producción científica como por su capacidad para captar fondos en convocatorias competitivas, los investigadores que componen el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS) desarrollan su labor con el principal objetivo de poder transferir a la sociedad los resultados de su trabajo, en ocasiones mediante la aprobación de patentes que pasan a formar parte del sistema sanitario público gallego, como es el caso de las 17 concedidas y las 4 licenciadas durante el último ejercicio.

Claro ejemplo de ese compromiso de contribuir a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía con los avances científicos en este campo es el grupo de Patología Musculoesquelética del IDIS, con ocho patentes desarrolladas o en vías de desarrollo en los últimos tiempos, en áreas estratégicas como la inflamación crónica, la reumatología, la biología de vesículas extracelulares, la medicina regenerativa o el metabolismo óseo. Un área esta última a la que pertenece la más reciente y que, bajo el nombre de Diagnosis, Prognosis, Prevention and/or Treatment of Heterotopic Ossification, se centra en el diagnóstico, pronóstico, prevención y tratamiento de la osificación heterotópica, consiguiendo proteger por primera vez un modelo celular derivado de pacientes con mutaciones en el gen GNAS, capaz de reproducir la progresión de la enfermedad y de servir como plataforma para el cribado de fármacos y el desarrollo de terapias génicas basadas en ARNm.

Modelo celular único en el mundo

En concreto, y según explica el líder del grupo en conversación con EL CORREO GALLEGO, lo que han hecho ha sido patentar «un modelo celular único en el mundo para que la gente pueda estudiar esa enfermedad rara, pero también tiene otras vertientes en los casos de crecimiento anómalo del hueso, algo muy característico en gente que ha tenido traumatismos severos o en recambios de cadera, donde algunas personas desarrollan hueso fuera del sitio, causando dolor e incapacidad».

El investigador Rodolfo Gómez admite que «estamos muy ilusionados con este trabajo y, sobre todo, con la aceptación tan elevada que ha tenido entre los fondos de inversión y las empresas biotecnológicas y farmacéuticas», y avanza que «en breve» darán pasos muy importantes para poder explotar estas patentes y tratar, por ejemplo, a pacientes con déficit óseo y fracturas de difícil consolidación.

Nuevos fármacos para generar hueso

Interrogado sobre su posible aplicación en personas con osteoporosis, recuerda que desde las propias instituciones «se nos insta a que, como miembros del sistema sanitario gallego, trabajemos para atender las necesidades» de una población que está envejecida y que padece enfermedades asociadas a la edad como la osteoporosis, pero también «artrosis o fracturas de difícil consolidación». Problema frente al que «las patentes que estamos desarrollando buscan aportar nuevos fármacos porque hay algunos para frenar la pérdida de hueso, pero muy poquitos que favorezcan el crecimiento de hueso y, además, pueden tener efectos adversos, con lo que nuestra idea es desarrollar estos nuevos tratamientos para generar hueso».

Sobre el proceso que se sigue hasta obtener una patente, Rodolfo Gómez señala que «es una carrera de relevos con diferentes caminos, en la que lo más habitual es que la patente sea del sistema sanitario gallego, con lo cual nos beneficia a todos, y se licencia a una entidad, que es la que va a explotarla porque realmente los costes del desarrollo son extremadamente altos». Es ahí donde intervienen «otros actores del tejido industrial de la farmacia y de la industria biotecnológica para poder trasladarlo a los pacientes».

Avances científicos al servicio de la sociedad

Subraya que resulta «muy gratificante», y que si no fuera así «los avances no llegarían a los pacientes, son la industria farmacéutica o los fondos de inversión los que arriesgan su capital». Añade que en ocasiones «contactan con nosotros antes de tener la patente porque estamos trabajando en algo que les interesa, como ha pasado con una que hemos solicitado este año y sobre la que ha habido varios contactos para el futuro desarrollo y licencia de la patente».

Recalca también que en todo ese proceso es imprescindible para los investigadores el respaldo de la Oficina de Transferencia del IDIS.

Siete millones para investigar la relación entre intestino y dolencias reumáticas

Convencido de que aunque siempre hay margen de mejora, «en Galicia se está apostando por la investigación, estamos remando y muy bien», Rodolfo Gómez considera que «Santiago se está convirtiendo en un polo tractor de recursos humanos, se está trasladando el conocimiento al tejido industrial, algo que se ve por las biotecnológicas que se están asentando, por su dinamismo y por su alta preparación, y nos estamos diferenciando mucho del resto de regiones a nivel europeo atrayendo fondos internacionales». De hecho, su grupo tiene un proyecto de siete millones de euros financiado por la Unión Europea para investigar el vínculo entre intestino y enfermedades reumáticas.

Desarrollo científico y tecnológico en Galicia

Asegura que fueron seleccionados porque Galicia es un polo importante de desarrollo científico y tecnológico.

El grupo que dirige está formado por una quincena de personas, cuatro contratadas gracias a este proyecto, y con gente «en rotaciones externas, en concreto tenemos a una investigadora postdoctoral en Australia y estamos muy emocionados por sus avances. A final de año volverá y traerá ese retorno».

Orientada toda la investigación del IDIS «por y para el paciente, buscamos soluciones para transferirlas lo más rápido posible a la clínica», pero también colaboran con empresas que se ponen en contacto con ellos interesadas en algún campo específico. Es el caso de Feiraco, que les ha solicitado y respaldado un proyecto sobre las bondades de algunos de sus productos lácteos a nivel musculoesquelético.

