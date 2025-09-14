La joya del románico “de muros inclinados” que National Geographic destaca de Santiago

Al girar la esquina cerca del río Sar, Santiago revela un secreto que pasa desapercibido para muchos visitantes e incluso algunos residentes. Lejos del bullicio de la catedral y de las plazas más fotografiadas, se erige un templo románico que combina muros inclinados, historia y leyendas centenarias.

Este mes de septiembre, National Geographic destaca la singularidad de esta iglesia, situánda como un punto de interés imprescindible para quien quiere descubrir un Santiago distinto al habitual.

Colegiata de Santa María de Sar / Biblioteca Nacional

Tal y como recoge la prestigiosa publicación, la Colexiata de Santa María de Sar presenta una peculiaridad estructural que la hace única: “los muros y columnas inclinados, que parecen brotar de la misma tierra húmeda, confieren al edificio un carácter propio, diferente a la monumentalidad del Obradoiro”.

Esta singularidad, junto con su rica historia y conexión con la tradición jacobea, convierte a este monumento en un referente cultural y turístico de la ciudad a descubrir.

Historia y origen

El origen del templo se remonta al siglo XII, cuando un canónigo compostelano, discípulo del arzobispo que promovió la construcción de la catedral, fundó una comunidad agustina en este rincón al lado del río Sar.

Durante los siglos XII y XIII vivió su primera época de esplendor, siendo un referente religioso y cultural, antes de entrar en un proceso de decadencia progresiva.

Ya en el siglo XVIII, el edificio recuperó parte de su antiguo brillo gracias a la renovación del claustro y de la iglesia, que mantuvieron su singular arquitectura románica.

Nave de la epístola de la Colegiata de Santa María la Real de Sar / José Antonio Gil Martínez

Arquitectura única

Lo que distingue este templo de otros es su estructura ligeramente inclinada. La desviación de muros y columnas es el resultado de la interacción con el río Sar y de las múltiples intervenciones a lo largo de los siglos, incluyendo refuerzos y restauraciones que preservaron su estabilidad sin alterar su esencia románica.

"Cuando uno se planta frente a su estructura y atraviesa el umbral, lo entiende: la fragilidad se convierte en atributo y la belleza de lo imperfecto encuentra su lugar en este rincón de Santiago", concluye la publicación del National Geographic.

Leyendas y memoria popular

La revista de viajes destaca que en la Colegiata la historia documentada combina perfectamente con la tradición oral. La leyenda más extendida narra que una reina pagana, finalmente convertida al cristianismo, donó su palacio para transformar el lugar en un monasterio, proclamándose primera abadesa.

Claustro de la Colegiata de Sar / José Antonio Gil Martínez

Si bien esta narración no se basa en fuentes oficiales, National Geographip apunta a que forma parte de la memoria colectiva de locales y peregrinos que a lo largo de los siglos transitaron por esta zona, por la que pasa la Vía de la Plata, consolidando el templo como un punto de interés más allá de su función religiosa.