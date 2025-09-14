Malandrómeda & Caamaño, el triunfo picheleiro del WOS

La penúltima jornada del festival WOS tuvo este sábado en el Parque de Bonaval de Santiago un concierto de orgullo picheleiro con Malandrómeda & Caamaño (de 13 h. a 14 h.) con entrada libre y medio millar de asistentes a la campa de La Puerta de la Música, esa valiosa escultura de Eduardo Chillida algo descuidada. En un área dotada para la ocasión de sillas, cantina y baños, abundaron los gritos y aplausos.

Malandrómeda & Caamaño en el Parque de Bonaval, dentro del WOS. / Leo López (WOS)

Hevi con «the great» (dijo) Sabela Caamaño

Malandrómeda es un grupo (a veces) y también una persona, Hevi, músico, productor y técnico de sonido clave en la escena santiaguesa. Acompañado de una vintage caja de ritmos Akai, con camiseta escatológica, zapas Nike Air blancas de ala negra, pantalón de chándal oscuro con rodillera diestra de skater, gafas de pasta y dotes escénicas entre Poch y Julián Hernández, Malandrómeda rapeó con «the great» (dijo) Sabela Caamaño al acordeón, vestida con vaqueros oversize.

Plano dle pñublico del concierto en Santiago de Malandrómeda & Caamaño en el Parque de Bonaval, dentro del WOS. / Leo López (WOS)

Y Malandrómeda igual escupió rabia en Trampa pra turistas, con frases como «A economía local esta sufrindo», o «Marisco barato como cantaban os Terbutalina», que reflexiones personales en O recibiño o No inferno das ideas, ecos pop en la coreada Días libres, o aire festivo amargo en Hoxe dormes fóra... y todo aliñado con un pesimista humor de lírica bien cuadrada, con copa de cava a mano, momentos de taquicardia (tirándose a la hierba) y un flow muy aplaudido como su defensa del barrio de San Pedro y de la causa Palestina o su alusión a los Ataque Escampe.

Apoyo del Concello con 45.000 € y patrocinio de SON Estrella Galicia

La Junta de Gobierno Local aprobó recientemente una tanda de subvenciones culturales y entre las entidades beneficiadas figura Work On Sunday (WOS, con 45.000 euros). Este festival de música electrónica que concluye este domingo tiene como patrocinador principal a SON Estrella Galicia y patrocinios institucionales de la Xunta de Galicia, el Xacobeo, la Deputación da Coruña, el Concello de Santiago y el Ministerio de Cultura (INAEM). Y cuenta con la colaboración de Afundación, el CGAC, la USC, la Fundación Eugenio Granell, la Japan Foundation, la Fundación Laboral de la Construcción de Galicia, Gadis, Numax, OCA Hotels, Capitol Hotel Boutique y la sala Capitol.