Muere el doctor compostelano Miguel Carrero López, referente del asociacionismo profesional en Galicia

“Conocimiento, estudio y esfuerzo”. Así resumía el doctor Miguel Carrero López la esencia de las profesiones colegiadas. Palabras que defendió con hechos a lo largo de una vida marcada por la medicina y por el compromiso con la representación profesional. Fallecido a los 83 años, nació en Santiago de Compostela en 1941 y desarrolló su carrera médica y asociativa principalmente en A Coruña, ciudad a la que quedó vinculado hasta el final.

Referente en la medicina gallega

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Santiago, se especializó en Cirugía General y del Aparato Digestivo, Traumatología y Cirugía Ortopédica. En el Gran Hospital Real de Santiago puso en marcha y dirigió durante años la primera unidad de Cirugía Vertebral de Galicia, pionera en su tiempo. También se diplomó en Medicina Escolar y en Medicina de Empresa, un reflejo de su amplia formación e interés por distintas ramas de la salud.

Miguel Carrero: “La más intensa manifestación de empatía solidaria es el acto médico” / Irene Jiménez

Impulsor del movimiento colegial

Carrero presidió el Colegio Oficial de Médicos de A Coruña durante más de dos décadas y estuvo al frente del Consejo Gallego de Colegios Médicos. Fruto de esa experiencia nació su apuesta por unir fuerzas: fue el primer presidente de Unión Profesional de Galicia, que hoy agrupa 43 colegios profesionales. La propia entidad recordó en estas horas su “esfuerzo incansable” y su “trabajo discreto y desinteresado” para hacer de ella una asociación sólida y con futuro.

Liderazgo también a nivel estatal

Además de su trayectoria en Galicia, Carrero fue presidente de Previsión Sanitaria Nacional (PSN), la mutualidad de los profesionales sanitarios, desde donde reforzó su defensa de la profesión y de sus colegiados. Su figura fue reconocida como ejemplo de compromiso, entrega y humanismo.

Reconocimiento en vida

En junio de este mismo año recibió la Distinción Unión Profesional de Galicia 2024, entregada por el presidente del Parlamento, Miguel Santalices, y por el presidente de Unión Profesional, Antonio Macho, en un acto que contó con la presencia de autoridades como el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, la tenienta de alcaldesa de Santiago, María Rozas, y el conselleiro de la Presidencia, Diego Calvo. El galardón destacaba su “empeño y dedicación en la defensa de los intereses de los colegios profesionales y de sus colegiados”.

Miguel Carrero fue presidente del Colegio Oficial de Médicos de A Coruña / FRAN MARTINEZ

Condolencias

“Desde nuestra institución enviamos un fuerte abrazo a su mujer, hijos y netos, así como a todos los compañeros que sentirán su pérdida”, señala la Unión Profesional de Galicia en un comunicado de condolencias. También la Asociación de Médicos Gallegos (Asomega) ha lamentado la pérdida de un "referente de la medicina gallega y ejemplo de humanismo y compromiso".