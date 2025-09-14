Nadie quiere ponerse al frente de las cafeterías de los parques de Santiago

Los parques de Santiago que cuentan con cafetería se mantendrán sin ofrecer este servicio después de que quedara desierto el concurso público para buscar nuevos responsables de los locales. Raxoi sacó a licitación el pasado mes de mayo la explotación de las cafeterías situadas en los parques de la Granxa do Xesto, Eugenio Granell y Berce do Sar. En los dos primeros casos, había finalizado la concesión anterior, mientras que el tercero se trata de una nueva apertura. Transcurrido el plazo de presentación de ofertas, nadie ha pujado por estos negocios, con lo que la Xunta de Goberno declaró desierto el concurso a finales de agosto.

Solo abierta la de la Alameda

Como consecuencia, los locales de la Granxa do Xesto y Eugenio Granell van a permanecer cerrados prácticamente todo el año. La concesión de la cafetería del parque situado en O Paxonal venció en diciembre pasado, mientras que el contrato de la ubicada en las faldas del Monte Pedroso finalizó en abril de este año, aunque había permanecido cerrada en los meses anteriores coincidiendo con la temporada baja. El parque de Berce do Sar, inaugurado en enero, no ha llegado a tener activo el servicio en ningún momento. Así, el único parque que mantiene operativa una cafetería de concesión municipal es la Alameda.

El concelleiro de Parques e Xardíns, Xesús Domínguez, manifestó en el pleno de marzo que su intención era poner en marcha estas cafeterías de Santiago antes del verano, en respuesta a una pregunta de la edil Mila Castro. Domínguez explicó que el concurso se abriría tras realizar un diagnóstico del estado de las instalaciones y definir actuaciones de mejora, que se incorporaron a los pliegos de contratación para la tramitación del concurso público. El lanzamiento de dicho concurso a finales de mayo ya hacía imposible mantener el plazo de apertura para antes del verano.Ahora, la ausencia de ofertas provocará que el cierre se mantenga durante varios meses más.

Nueva licitación

Fuentes municipales señalan a EL CORREO GALLEGO que su intención es volver a abrir el procedimiento de licitación, pero no precisan cuándo ni si tienen previsto introducir cambios en los pliegos para tratar de hacerlo más atractivo. Las condiciones del concurso que acaba de ser declarado desierto establecían un canon mínimo de explotación para cada una de las cafeterías. En el parque Eugenio Granell era de 3.225 euros anuales, mientras que en la Granxa do Xesto y en Berce do Sar ascendía a 1.650 euros. La concesión sería por 6 años en los dos primeros y por 4 en el tercero, teniendo en cuenta que se trata de una nueva instalación. En los tres locales se incluía la posibilidad de prorrogar el vínculo por otros dos años más de mutuo acuerdo.

Problema de rentabilidad

El presidente de la Asociación de Turismo e Hostelería Compostela, Ramón García Seara, señala que «se algo ten viabilidade, sobra quen o colla». Así, relata que ha tenido conocimiento de la experiencia de la gerencia anterior de uno de los locales, que constata que «non se presentaron por un problema de rendibilidade», especialmente en temporada baja. «Faise caixa nos meses de bo tempo, en primavera e verán, pero no inverno non se fai case nada», agrega. En esta línea, resume que «ninguén se mete a arruinarse por unha concesión desas, se vai estar alí todo o día e non vai gañar cartos, prefire quedar na casa».