O PSdeG denuncia o abandono da limpeza no casco histórico de Santiago
Redacción
As e os socialistas de Compostela mantiveron este venres unha reunión con representantes da Asociación Fonseca para coñecer as súas inquedanzas sobre o estado do casco histórico da cidade. Segundo traslada Gumersindo Guinarte, voceiro do grupo municipal socialista, na xuntanza a asociación trasladou a súa preocupación pola situación «lamentable» da limpeza viaria e da recollida de lixo. «As rúas presentan un estado de suciedade lamentable, os contedores están ateigados, hai lixo cotidianamente fóra dos contedores, os cheiros...», indicou Guinarte.
Dende o grupo municipal socialista de Santiago levan tempo «reclamando unha fiscalización rigorosa do contrato» de limpeza, co obxectivo de «garantir os medios humanos e materiais necesarios para que a limpeza se poida levar a cabo axeitadamente».
