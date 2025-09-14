Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O PSdeG denuncia o abandono da limpeza no casco histórico de Santiago

Marta Abal e Sindo Guinarte, no encontro con representantes da asociación Fonseca de Santiago.

Marta Abal e Sindo Guinarte, no encontro con representantes da asociación Fonseca de Santiago. / Cedida

Redacción

Santiago

As e os socialistas de Compostela mantiveron este venres unha reunión con representantes da Asociación Fonseca para coñecer as súas inquedanzas sobre o estado do casco histórico da cidade. Segundo traslada Gumersindo Guinarte, voceiro do grupo municipal socialista, na xuntanza a asociación trasladou a súa preocupación pola situación «lamentable» da limpeza viaria e da recollida de lixo. «As rúas presentan un estado de suciedade lamentable, os contedores están ateigados, hai lixo cotidianamente fóra dos contedores, os cheiros...», indicou Guinarte.

Dende o grupo municipal socialista de Santiago levan tempo «reclamando unha fiscalización rigorosa do contrato» de limpeza, co obxectivo de «garantir os medios humanos e materiais necesarios para que a limpeza se poida levar a cabo axeitadamente».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El maquinista del Alvia que descarriló en Angrois se sincera en Salvados :'Quiero que se sepa todo, que haya justicia
  2. Una popular influencer gallega encuentra su nueva cafetería favorita en Santiago de Compostela: 'O café está impresionante
  3. Cuenta atrás para captar 12 millones de la UE destinados a transformar el norte de Santiago
  4. La muestra de Santiago que ha enamorado al National Geographic: finalista a Mejor exposición histórica de España
  5. Una estudiante en coma etílico en la primera noche de marcha universitaria en Santiago
  6. Alba Nogueira, quinta candidata a la rectoría de la USC: «Fai falta unha renovación de ideas e de proxectos para posicionar no futuro á Universidade»
  7. Patricia Iglesias no se descarta como candidata socialista a la Alcaldía de Santiago
  8. Recogida de firmas en Santiago para desbloquear la negociación del nuevo convenio de la hostelería

Verea critica a suba do IBI: «Hai que premiar a quen alugue»

Verea critica a suba do IBI: «Hai que premiar a quen alugue»

La joya del románico “de muros inclinados” que National Geographic destaca de Santiago

La joya del románico “de muros inclinados” que National Geographic destaca de Santiago

Malandrómeda & Caamaño, el triunfo picheleiro del WOS

Malandrómeda & Caamaño, el triunfo picheleiro del WOS

O PSdeG denuncia o abandono da limpeza no casco histórico de Santiago

O PSdeG denuncia o abandono da limpeza no casco histórico de Santiago

Gran interés de la industria por una patente del IDIS para el tratamiento del déficit óseo

Gran interés de la industria por una patente del IDIS para el tratamiento del déficit óseo

Presidente de la Asociación Dano Cerebral Santiago: «Precisamos una financiación estable»

Nadie quiere ponerse al frente de las cafeterías de los parques de Santiago

Nadie quiere ponerse al frente de las cafeterías de los parques de Santiago

Vecinos de Villestro denuncian que viven «con los cables al cuello»

Vecinos de Villestro denuncian que viven «con los cables al cuello»
Tracking Pixel Contents