Sanmartín recoñece o labor dos que traballan en Proxecto Home: «Santiago é unha cidade de acollida»
A alcaldesa recibiu onte aos participantes da 31ª Festa de Solidariedade da entidade
ECG
A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, recibiu onte na Praza da Quintana aos participantes da 31ª Festa de Solidariedade Proxecto Home Galicia, acompañada do presidente do Padroado, Ramón Gómez Crespo, e de ducias de persoas que forman parte deste colectivo.
Sanmartín lembrou que Santiago é unha cidade de «acollida» e de coidados e de atención ás persoas, «tanto as compostelás como as chegadas de fóra». Ademais, eloxiou o traballo das entidades do terceiro sector e puxo en valor o de todas as persoas, voluntarias e profesionais, que traballan en Proxecto Home.
Na Praza da Quintana, varias persoas fixeron unha performance na que construíron conxuntamente un crebacabezas co nome da entidade. Un acto simbólico que a alcaldesa relacionou coa relevancia de «tecer unha rede de apoio para acompañar as persoas con adiccións e poder rehabilitarse».
Goretti Sanmartín comprometeu, asimismo, seguir apoiando desde o Concello, un respaldo que agradeceu o presidente do Padroado moi especialmente.
