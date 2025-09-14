Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sanmartín recoñece o labor dos que traballan en Proxecto Home: «Santiago é unha cidade de acollida»

A alcaldesa recibiu onte aos participantes da 31ª Festa de Solidariedade da entidade

Participantes da 31ª Festa de Solidariedade Proxecto Home Galicia con Goretti Sanmartín e presidente do Padroado, Ramón Gómez Crespo.

Participantes da 31ª Festa de Solidariedade Proxecto Home Galicia con Goretti Sanmartín e presidente do Padroado, Ramón Gómez Crespo. / Concello de Santiago

ECG

Santiago

A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, recibiu onte na Praza da Quintana aos participantes da 31ª Festa de Solidariedade Proxecto Home Galicia, acompañada do presidente do Padroado, Ramón Gómez Crespo, e de ducias de persoas que forman parte deste colectivo.

Sanmartín lembrou que Santiago é unha cidade de «acollida» e de coidados e de atención ás persoas, «tanto as compostelás como as chegadas de fóra». Ademais, eloxiou o traballo das entidades do terceiro sector e puxo en valor o de todas as persoas, voluntarias e profesionais, que traballan en Proxecto Home.

Na Praza da Quintana, varias persoas fixeron unha performance na que construíron conxuntamente un crebacabezas co nome da entidade. Un acto simbólico que a alcaldesa relacionou coa relevancia de «tecer unha rede de apoio para acompañar as persoas con adiccións e poder rehabilitarse».

Goretti Sanmartín comprometeu, asimismo, seguir apoiando desde o Concello, un respaldo que agradeceu o presidente do Padroado moi especialmente. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El maquinista del Alvia que descarriló en Angrois se sincera en Salvados :'Quiero que se sepa todo, que haya justicia
  2. Una popular influencer gallega encuentra su nueva cafetería favorita en Santiago de Compostela: 'O café está impresionante
  3. Cuenta atrás para captar 12 millones de la UE destinados a transformar el norte de Santiago
  4. La muestra de Santiago que ha enamorado al National Geographic: finalista a Mejor exposición histórica de España
  5. Una estudiante en coma etílico en la primera noche de marcha universitaria en Santiago
  6. Alba Nogueira, quinta candidata a la rectoría de la USC: «Fai falta unha renovación de ideas e de proxectos para posicionar no futuro á Universidade»
  7. Patricia Iglesias no se descarta como candidata socialista a la Alcaldía de Santiago
  8. Recogida de firmas en Santiago para desbloquear la negociación del nuevo convenio de la hostelería

Sanmartín recoñece o labor dos que traballan en Proxecto Home: «Santiago é unha cidade de acollida»

Sanmartín recoñece o labor dos que traballan en Proxecto Home: «Santiago é unha cidade de acollida»

Verea critica a suba do IBI: «Hai que premiar a quen alugue»

Verea critica a suba do IBI: «Hai que premiar a quen alugue»

La joya del románico “de muros inclinados” que National Geographic destaca de Santiago

La joya del románico “de muros inclinados” que National Geographic destaca de Santiago

Malandrómeda & Caamaño, el triunfo picheleiro del WOS

Malandrómeda & Caamaño, el triunfo picheleiro del WOS

O PSdeG denuncia o abandono da limpeza no casco histórico de Santiago

O PSdeG denuncia o abandono da limpeza no casco histórico de Santiago

Gran interés de la industria por una patente del IDIS para el tratamiento del déficit óseo

Gran interés de la industria por una patente del IDIS para el tratamiento del déficit óseo

Presidente de la Asociación Dano Cerebral Santiago: «Precisamos una financiación estable»

Nadie quiere ponerse al frente de las cafeterías de los parques de Santiago

Nadie quiere ponerse al frente de las cafeterías de los parques de Santiago
Tracking Pixel Contents