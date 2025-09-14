Vecinos de Villestro denuncian que viven «con los cables al cuello»

Vecinos de Vilastrexe, en la parroquia compostelana de Villestro, se quejan de que desde hace tres meses viven «con los cables al cuello». El tendido se ha desprendido sobre la rúa de Muros, concretamente, sobre la senda peatonal que une Santiago con Brión, y de momento no ha pasado nadie a repararlo.«Creemos que son las líneas de telefonía, pero no lo tenemos claro. En todo caso, llevan meses ocupando la vía pública.«Es un peligro tanto para los peatones como para los vehículos que acceden a las casas», denuncia Antonio López, uno de los principales afectados.

Este vecino puso la situación en conocimiento de las autoridades a través del 112.De hecho, «acudieron los Bomberos de Santiago, que trataron de levantar un poco el cableado con cintas para que al menos se pudiese transitar por la calle; pero con el paso de los días se vino abajo de nuevo», señala.

ELCORREOse ha desplazado hasta la zona para conocer el alcance del problema.Nada identifica la propiedad del cableado que se desprendió después de que cediese uno de los postes que sostenía ese tramo. Pero lo cierto es que la situación es peligrosa en un trazado por el que pasan todos los días decenas de personas. «De noche, todavía es más peligroso, ya que no se distinguen los cables y te das con ellos de bruces. Tampoco sabemos si pueden dar un chispazo eléctrico si alguien los toca sin querer», apunta el vecino.

Antonio tiene inutilizada uno de los accesos a su casa por esta situación, y quien pase por la senda peatonal tiene que hacerlo con mucho cuidado.

También alerta del estado en el que se encuentra el cauce del regato de Roxos, que pasa por la zona. «Está completamente lleno de maleza, esto en invierno se convierte en un embudo junto al puente, provoca que no pase el agua y que desborde el agua, de manera que se anega el entorno y también el acceso a las casas».

Estado en el que se encuentra el regato de Roxos. / Jesús Prieto

Sobre los cables caídos, el Concello de Santiago sostiene que debe ser la empresa propietaria de los mismos la que debe recolocarlos. No confirma si va a proceder al requerimiento a la misma. Y en cuanto a la situación del cauce del regato de Roxos, Raxoi indica que «Augas de Galicia determina as limpezas nese ámbito. O Concello non pode facer limpezas en ríos sen a autorización de Augas. Inclusive no ámbito urbano hai que pedir permiso».Consultada por este medio, Augas de Galicia señala que la limpieza del río en este tramo corresponde al Concello.