Verea critica a suba do IBI: «Hai que premiar a quen alugue»

O popular considera que o modelo proposto polo BNG e CA busca «recargar máis impostos mentres faltan as solucións de vivenda»

Vivienda desocupada en el casco histórico de Santiago.

Vivienda desocupada en el casco histórico de Santiago. / Jesús Prieto

L.R.

Santiago

O goberno de Sanmartín pretende impoñer unha subida de entre un 50 e un 150% do Imposto de Bens Inmobles (IBI) ás vivendas vacías de forma permanente para fomentar que se saquen ao mercado. Ante esta decisión, o líder do PP en Santiago, Borja Verea, acusou ao executivo local de apostar pola sanción en lugar de polo incentivo, e presentou as propostas do seu equipo para facilitar o acceso á vivenda.

«Nós apostamos por premiar a quen alugue, non por castigar a quen non poida, incentivar e non sancionar. Esa é a nosa proposta para mobilizar vivenda en Santiago. Por que, en lugar de subir os impostos un 150% ás vivendas baleiras, non baixamos os impostos a aqueles propietarios que destinen a súa vivenda a aluguer?», sinalou Verea.

O popular advertiu de que o modelo do BNG e CA busca «recargar máis impostos mentres faltan as solucións de vivenda». “Todos coñecemos xa a receita do BNG para Santiago, e é ben sinxela: máis impostos, menos fogares. Prohibir, expropiar, sancionar», lamentou. Así, a pesar de afirmar non querer poñer en dúbida as boas intencións do BNG, Verea destacou que «esta subida do IBI, que din que ten intención disuasoria, volve demostrar o infantilismo e bisoñez dunha alcaldesa e concelleiros non preparados; demostrárono co rexistro de soares, coa empresa pública de vivenda e coa declaración de zona tensionada». Nese senso, preguntou «para que queren recadar máis se nin sequera son capaces de gastar o que teñen. Cantos máis impostos, peor funciona a cidade. E o mellor exemplo é o contrato do lixo, que nunca tanto custou aos composteláns e nunca tan sucia estivo Santiago».

Verea lembrou que xa presentou máis de 400 iniciativas neste mandato, incluídas as súas propostas para mobilizar vivenda baleira. Neste punto, en lugar de subir o IBI un 150%, o seu partido propón «unha redución significativa do IBI a quen acredite que aluga a prezos accesibles ou cun contrato de longa duración dentro dun programa municipal. Subvencións á rehabilitación a cambio de aluguer; axudas para reformar a cambio de que o propietario destine a vivenda ao aluguer durante un período mínimo».

Entre as medidas incluídas no seu programa electoral, recordou «a creación dun banco público de vivenda baleira, onde o Concello actúa como garante das rendas creando fogares accesibles, ou a conversión de baixos en vivendas en zonas onde os locais comerciais levan máis de 20 anos baleiros». Tamén puxo o foco na necesidade de «axilizar as licenzas de obra e rehabilitación para vivendas antigas e no fomento das vivendas colaborativas para os maiores con servizos compartidos».

Verea insistiu en que «se anule a mercantilización do solo público que ten en marcha o BNG e se dedique ese solo a vivendas 100% públicas onde un piso de 80 metros cadrados costaría 100.000 euros porque estaría bonificado, e non 200.000 euros como pretenden os nacionalistas».

Verea lamentou que o BNG siga instaurado nesa política da improvisación e de «anuncios baleiros» ao propoñer «un recargo á nada, cobrar polo aire mentres faltan solucións de vivenda». Considera que «o que terían que recargar non é o IBI ás vivendas baleiras senón un imposto ás súas ideas baleiras». E cualificou de «inxusto» as «penalizacións sen alternativa» que suporá este imposto por exemplo «en zonas rurais ou menos demandadas onde non é sinxelo atopar mercado para alugar ou vender».

En conclusión, o líder popular aposta por «un IBI máis xusto, non máis caro, premiar a quen contribúa ao acceso á vivenda».

