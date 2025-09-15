Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 15 de septiembre, en Santiago?

Charla sobre el cosmos a cargo de Juan Calderón

Charla sobre el cosmos a cargo de Juan Calderón / Ifgae

Charla sobre el cosmos a cargo de Juan Calderón

USC. El investigador Juan Calderón Bustillo ofrece, a las 14:40 h., en el Aula Magna de la Facultade de Física, una charla abierta al público titulada 10 años escuchando el cosmos con ondas gravitacionales: de agujeros negros a estrellas de neutrones.

El ponente es miembro del Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE), un centro de investigación de la Universidade de Santiago (USC) y la Xunta de Galicia, especializado en física de partículas, astropartículas y nuclear. Está acreditado como Unidad de Excelencia María de Maeztu.

‘Mujeres artistas: aprendiendo el oficio’, en el Gaiás

EXPOSICIÓN. La muestra titulada Mujeres artistas: aprendiendo el oficio se puede ver en la Biblioteca e Arquivo de Galicia, de 09:00 a 21:00 horas (gratis). La coordinan Mar García Miraz y Miguel López Sánchez.

'Clase de pintura', cuadro de Elvira Santiso

‘Clase de pintura’, cuadro de Elvira Santiso / (Rseaps archivo)

Se centra en la educación artística recibida por las mujeres a través de testimonios documentales de dos instituciones de Santiago.

Cuenta con la reproducción del cuadro Clase de pintura, obra de Elvira Santiso perteneciente a la Real Sociedade Económica de Amigos do País (Rseaps).

La Domus del Mitreo

ARTE. Fonseca alberga la exposición Un hallazgo excepcional: 25 años de la Domus del Mitreo. Se basa en una docena de paneles con fotografías, muchas de ellas inéditas procedentes del archivo del arqueólogo-director C. Rodríguez Cao.

la exposición Un hallazgo excepcional: 25 años de la Domus del Mitreo

la exposición Un hallazgo excepcional: 25 años de la Domus del Mitreo / Turismo de Santiago

Se enseña su evolución desde la excavación hasta la posterior etapa de musealización. Abre hasta el día 26, entre lunes y viernes, de 11:00 horas a 14:00 h. y de 17:00 hasta 20:30 horas, gratis.

Cartel del evento del CIMUS

Cartel del evento del CiMUS / CIMUS

Dolores Viña, José Manuel Brea, Pablo Aguiar y Taida Sánchez

COLOQUIO SOBRE CUIDADOS. El Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas ofrece, a las 12:30 h., un coloquio con Dolores Viña, del grupo CDPharma del CiMUS; Pablo Aguiar, del Laboratorio de Biomarcadores de Imaxe Molecular e Teragnose do CiMUS; José Manuel Brea, también integrante del grupo del CiMUS Biofarma, y la neuropsicóloga Taida Sánchez, integrante de la Asociación Galega de Axuda aos Enfermos con Demencia Tipo Azlhéimer (Agadea).

