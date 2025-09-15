As Cancelas celebra el cumpleaños de su mascota Celi con más de 30 actividades gratuitas

El próximo sábado 20 de septiembre el centro comercial As Cancelas acogerá la gran fiesta de cumpleaños de su mascota Celi, con una programación gratuita para toda la familia. El evento, que ya se ha consolidado como un referente anual en Santiago de Compostela, incluirá espectáculos de magia, música, talleres y un parque de atracciones. Entre las principales atracciones destacan la Barredora, el simulador de surf, el Wipe Out Eliminator, el rocódromo, un tobogán, además de zonas deportivas, espacio de hinchables y una gran tarta para soplar las velas junto a Celi.

Un exterior convertido en parque de aventuras

El aparcamiento exterior del centro comercial se transformará en una gran zona de juegos con tirolina, pista americana, camas elásticas, toro mecánico, karts e hinchables. También se habilitará un espacio deportivo con propuestas como fútbol y baloncesto 3x3, minitenis, bádminton, pickellball, squash o incluso fútbol americano, además de un circuito de coches a pedales.

Durante la tarde se sumarán las clases de esgrima y boxeo, abiertas al público de 17:00 a 21:00 horas. Estas propuestas permiten a los asistentes conocer nuevas disciplinas y combinan diversión con aprendizaje, ofreciendo una alternativa diferente a las atracciones habituales.

Espectáculos, talleres y muchas sorpresas más

La jornada comenzará con la exhibición del Club Gym Viravolta a las 12:00 horas, seguida del concierto Back to School de la Escuela En Clave Método Suzuki a las 13:00. Por la tarde, una disco móvil animará la celebración con hinchables y juegos. A las 20:00 horas será el turno de la magia con la actuación de El Rey Midas, antes del momento más esperado: a las 21:00 horas, Celi invitará a cantar el “cumpleaños feliz” y a compartir la tarta de chuches con todos los asistentes.

El programa también incluirá actividades creativas pensadas especialmente para los niños. Durante la jornada se organizarán talleres de pintacaras, globoflexia, tattoos, robótica y Lego, pulseras o modelado de barro, que fomentan el desarrollo de la imaginación.

Cumple Celi As Cancelas / As Cancelas

Así mismo habrá actividades lúdicas y un fotomatón donde los asistentes podrán tomarse una foto con Celi, y que podrán llevarse como un detalle físico de recuerdo de la fiesta.

En cuanto a degustaciones no faltarán los platos favoritos de los peques de la casa: palomitas, algodón de azúcar y batidos gratuitos que se repartirán en diferentes momentos del día.

Una cita consolidada en Santiago de Compostela

El cumpleaños de Celi es mucho más que un evento puntual, tras varias ediciones exitosas se ha consolidado como una cita en la agenda familiar de septiembre en la ciudad. Su carácter gratuito y su amplia oferta de actividades para todas las edades lo convierten en un plan perfecto para quienes buscan pasar un día diferente en familia.

“Un año más nos complace celebrar el cumpleaños de nuestra mascota Celi. Esta iniciativa no solo nos consolida como un referente de ocio en la ciudad, sino que también ofrece un espacio donde las familias pueden disfrutar juntas, fomentando la convivencia, la participación comunitaria y la interacción entre vecinos y visitantes. Queremos que todos los asistentes vivan la jornada en un entorno seguro, accesible y pensado para todas las edades”, afirma Javier Nicolás, gerente del centro comercial.

El centro comercial As Cancelas refuerza así su papel como espacio de encuentro social y cultural en Santiago de Compostela, ofreciendo a vecinos y visitantes un lugar donde disfrutar de actividades de ocio, comercio, moda, restauración y experiencias familiares.