Bala: «Recordamos con mucho cariño los bolos en Santiago en garitos llenos de sudor»

Bala son Anxela Baltar (guitarra y voz) y Violeta Mosquera (batería y voz). Dan un concierto en Santiago el jueves 16 de octubre, en Capitol (entradas 20 euros; dentro del festival Si-Sons 2025), con Acouga y Adhara & Ritman y el escenario ya tiembla ante lo que está por llegar. Atiende a EL CORREO, Anxela.

Un disco con eco en Colombia

Tras un año desde la publicación con el sello PIAS del último disco, Besta, ¿cómo lo valoran?

Besta es un disco visceral y muy nuestro, el más directo y sincero que hemos hecho hasta ahora. Nos sorprendió ver cómo conectó en sitios muy distintos y con un público muy diverso. Yo creo que Besta no es un disco especialmente fácil, ni mainstream, así que valoramos mucho que la gente nos diga que se identifica con las letras y que la respuesta haya sido tan buena, de modo que... misión cumplida, con creces.

Bala es una de las bandas rock de Galicia que más lejos ha tocado, ¿qué se aprende por zonas tan lejanas como Bogotá?

En Colombia sentimos una intensidad brutal, un público que se entrega desde el primer minuto y un apoyo que jamás hubiésemos podido imaginar. Viajando a otros continentes aprendes que cada sitio tiene su manera de vivir la música, pero la conexión es la misma: hay una energía compartida maravillosa.

Ana Curra y Tanxugueiras

En ‘Equivocarme’ lograron la colaboración de Ana Curra, un icono de la cultura punk...

Fue un honor. Yo (Anxela) tuve la oportunidad de charlar con ella hace unos años en un festival en el que trabajaba y Ana me dijo que le gustaba mucho Bala, y pudimos comprobar que era cierto cuando leímos alguna entrevista donde ella nos mencionaba. No dudamos en ofrecerle una colaboración en cuanto tuvimos oportunidad. Admiramos mucho su trayectoria, Ana Curra es una mujer valiente que abrió caminos y que sigue ahí con una fuerza increíble. Es un espejo en el que mirarse.

Con Tanxugueiras hubo otra colaboración, en ‘Ouveo’...

Surgió de manera muy natural, por afinidad y por ganas de mezclar mundos distintos con la confianza de que el resultado podría ser un bonito experimento. Se lo propusimos nosotras y así fue... Creemos que la canción ganó muchísimo con su aportación. Ouveo fue una experiencia preciosa, y aunque, por ahora, nunca la tocamos en directo con ellas, sí esperamos hacerlo algún día.

La vida en Santiago

¿Cómo se ve la escena de Santiago si se compara con la de mediados de la pasada década?

Santiago es y siempre fue un auténtico hervidero musical y cultural. Yo estoy muy vinculada a Santiago, por lazos familiares y porque viví en Santiago unos 10 años. A pesar de que la ciudad ha cambiado mucho desde entonces, seguimos teniendo amistades de esa época y recordamos con mucho cariño bolos pequeños, en garitos llenos de humo y sudor, donde todo parecía empezar. Recuerdo conciertos memorables en el Cachán Clube, en la Zona C... y por supuesto, ¡en la Capitol!

¿Varió el modo de componer tras 12 años y cuatro discos?

Antes todo era más visceral, casi improvisado. Ahora también, pero con más conciencia de lo que queremos hacer y transmitir. Seguimos componiendo a dos, guitarra y batería, mirándonos a los ojos siempre que podemos, y otras veces es a distancia, que es muy práctico, pero no es lo mismo, componemos dejándonos llevar, pero hemos aprendido a darle aire a los temas, a trabajar en las dinámicas y a dejar que respiren las canciones.

Referentes

Por evocar influencias, imaginemos un Bala Fire Festival, ¿a quién invitarían Bala?

Nos quedaríamos con una mezcla de grupos míticos y otros actuales que para nosotras claras influencias hoy día. No faltarían Sonic Youth, L7 o Bikini Kill, además de otros grupos cuyos últimos trabajos me parecen fascinantes, como Deftones, Idles, Turnstile o High Vis. Y sin duda, las invitadas de honor serían Lambrini Girls y Ecca Vandal, proyectos con mujeres al frente que nos inspiran un montón.

¿Hay temas nuevos en perspectiva o disco para 2026?

Tenemos planes de componer cosillas nuevas, pero sin presión. Ahora estamos, además, trabajando en una colaboración que nos hace mucha ilusión. Queremos que lo próximo salga de manera natural, sin forzar nada. Hay ideas para letras y riffs nuevos. Sí tenemos claro que habrá ruido, como siempre.