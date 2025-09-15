El bono turístico de 150 euros puede utilizarse desde este lunes en Santiago: estos son los establecimientos adheridos al programa

Dese este lunes 15 de septiembre los usuarios pueden utilizar el bono turístico de la Xunta en los 465 establecimientos adheridos al programa.

En total, se han descargado 16.666 bonos que suponen una inyección al sector de 2,5 millones de euros, de los cuales Turismo de Galicia financia un millón.

De los casi 500 establecimientos adheridos, 194 son de A Coruña, 91 en Lugo, 63 en Ourense y 147 en Pontevedra. Con todo, el plazo para que los establecimientos continúen sumándose a esta iniciativa no finaliza hasta el 1 de diciembre de este año.

A este respecto, pueden apuntarse aquellos establecimientos de la comunidad autónoma y agencias de viajes que tengan un centro de trabajo en Galicia y desarrollen sus actividades dentro del sector turístico vinculado a la comunidad. Quedan fuera del programa las viviendas de uso turístico.

¿Cómo funciona?

Cada persona pudo beneficiarse de un máximo de dos bonos, cada uno de 150 euros, cofinanciados en un 40% por la Xunta de Galicia y en un 60% por las personas solicitantes.

Una vez descargados los bonos en formato digital (código QR), estos pueden utilizarse desde este lunes en todos los establecimientos adheridos al programa, que están identificados con un distintivo del programa #DescubreGaliciaenOutono.

El importe de cada bono se irá consumiendo en función del valor de la compra y pueden utilizarse hasta el 25 de diciembre.

Distintivo del bono turístico de la Xunta / Bono Turismo

Establecimientos de Santiago

En la web oficial del bono turístico de la Xunta puedes consultar el listado o el mapa con todos los establecimientos adheridos al programa.

En Santiago, algunos de los locales en los que puedes utilizar el bono son: Viaxes Galitur, Exe Area Central, Infinita Viajes, Exe Peregrino, EasyGalicia, Eurostars San Lázaro, Hotel OCA Puerto del Camino, Hotel A Quinta da Auga o en Nautalia Viajes; entre otros.