Dreamfit Santiago: mucho más que un gimnasio
Sus más de 3.000 m² de instalaciones cuentan con amplias zonas de cardio, peso libre y entrenamiento funcional con la última tecnología 'fitness'
Entrenar puede ser fácil, motivador y divertido. En Dreamfit Santiago descubrirás un espacio que motiva, inspira y te hace disfrutar del deporte desde el primer día.
Con más de 3.000 m² de instalaciones, es el gimnasio más grande y moderno de la ciudad. Aquí encontrarás todo lo que necesitas: amplias zonas de cardio, peso libre y entrenamiento funcional con la última tecnología fitness. Tanto si empiezas de cero como si ya entrenas con frecuencia, siempre tendrás a tu alcance los recursos para mejorar.
Si prefieres la energía del grupo, disfruta de un calendario imbatible: más de 600 actividades dirigidas al mes. Yoga, pilates, ciclo, HIIT, body pump o baile, en versión presencial y virtual. Además, incorporan Hyrox en la cuota mensual, el entrenamiento de alta intensidad que está triunfando en toda Europa, con inscripción preferente en competiciones oficiales.
En Dreamfit también cuidan tu progreso. Con Inbody podrás medir tu evolución física de forma precisa y motivarte viendo cómo alcanzas tus objetivos. Y después del esfuerzo, relájate en la zona de spa, perfecta para recuperar energía y desconectar de la rutina.
Son plenamente conocedores de que la comodidad es importante. Por eso, además de horarios amplios, te ofrecen 2 horas de parking gratuito incluidas. Así, ir al gimnasio será siempre fácil y sin complicaciones.
Cada vez más personas lo eligen porque entienden que es mucho más que un gimnasio. Un lugar donde entrenar, relajarse y disfrutar del ejercicio en comunidad. Empieza a construir tu mejor versión con Dreamfit Santiago. Tu cambio empieza aquí.
