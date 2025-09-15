Los eucaliptos ocupan ya el 30% de la superficie del ayuntamiento de Santiago

Santiago se convertirá en breve en la primera ciudad gallega en disponer de una estrategia para combatir el cambio climático. El documento, actualmente en exposición pública, realiza un diagnóstico de la situación y propone una serie de medidas para adaptarse a uno de los mayores desafíos del planeta. Entre los problemas detectados por los doce expertos que lo han elaborado figura la expasión del eucalipto por el término municipal. Esta especie ocupa ya el 30% de la superficie total del ayuntamiento.

«El medio rural del concello de Santiago era extrictamente agrario, pero a día de hoy esas explotaciones agrarias están en declive, quedan muy pocas. Ese espacio se fue transformando en una mezcla de casas esparcidas, rodeadas de eucaliptos», explica Pablo Ramil-Rego, doctor en Biología y uno de los autores de la Estratexia de Infraestructura Verde e adaptación ao cambio climático de Santiago de Compostela. Ramil-Rego alerta de que, como vimos en la reciente ola de incendios que asoló Galicia el pasado mes de agosto, esta configuración del territorio «puede ser un aspecto problemático». El biólogo de la Universidade de Santiago (USC) señala que en el municipio incluso las plantaciones de pinos se están susitutuyendo por eucaliptos, y recomienda que se empiecen a tomar medidas para frenar la expansión de esta especie.

Gráfico sobre las plantaciones en los diferentes puntos del ayuntamiento de Santiago. / J.C. Cea

Un 5% de pinares

El eucalipto ocupa ya 6.528 hectáreas de la superficie del ayuntamiento (el 30%) frente a los pinares, que se extienden por el 5%. Tras los eucaliptales los agrosistemas-dominio de prados se sitúan en segunda posición, con el 16% del territorio. Le siguen los bosques naturales y seminaturales, que se mantienen presentes en un 12% de la superficie. El área urbana ocupa el 7% del terreno del ayuntamiento de Santiago.

La estrategia de adaptación al cambio climático pone enfásis también en que los bosques naturales y seminaturales no logran ocupar el porcentaje mayoritario en ninguna de las 28 parroquias de Santiago de Compostela. Pero destaca que en las que mayor porcentaje alcanzan son en Santa Mariña de Verdía (31,25%), San Cristovo de Enfesta (22,30%) y Santa Cristina de Nemenzo (22,02%).

El documento alerta además de que la mayoría del territorio compostelano ha sido modificado por la acción del ser humano. El 53,66% de la superficie se cataloga como área gris, ocupada por especies exóticas o terrenos degradados, un total de 11.795,56 hectáreas. Las áreas seminaturales se extienden por el 29% del terreno y las mejor conservadas (áreas naturales) suponen sólo el 17,2%.

Ramil-Rego asevera que la lucha contra la expansión del eucalipto supera las competencias municipales y debe de formar parte de políticas forestales más amplias.

Fortalezas

El doctor en Biología y uno de los autores de la estrategia contra el cambio climático apunta como fortaleza de Santiago la importante infraestructura verde urbana, con gran cantidad de parques por toda la ciudad. «Lo que intenta la estrategia es dar valor a todas esas áreas verdes, independientemente de su configuración», indica. «Tenemos áreas verdes, que son muy distintas. Cada una tiene sus características y sus funciones y deben mejorarse», explica. El biólogo llama la atención sobre la importancia de estas zonas verdes para tener refugios de temperaturas más suaves en un contexto de cambio climático. Subraya que la estrategia de adaptación al cambio climático plantea también la posibilidad de reducir la pavimentación en algunas zonas de la ciudad incluyendo más zonas verdes y especies autóctonas en calles de Santiago. Un ejemplo es la actuación que ya está en marcha en Amor Ruibal (Pontepedriña), que pretende convertirse en el primer barrio verde de la capital gallega. La reforma forma parte del proyecto Entre Sar e Sarela, que en el mandato del socialista Sánchez Bugallo recibió casi 4,5 millones de euros de la Unión Europea para la renaturalización, mejora de la biodiversidad y consolidación de la infraestructura verde de la capital gallega.

Reducción del asfalto

Además de reducir el asfalto para poder bajar las temperaturas, otro de los mayores retos es poner a raya a las especies invasoras. El doctor en Biología de la USC explica que en Santiago en los últimos tiempos comienza a haber un problema con la expansión de árboles como la acacia o plantas como la conocida como Amor de Hortelano, que han ido ganando protagonismo y habría que erradicar. La expansión de esta última por la zona del Sar y del Sarela «empieza a ser muy preocupante», señala Ramil-Rego.

La estrategia de adaptación al cambio climático de Santiago surge después de que la UE, España y Galicia hayan aprobado sus propias hojas de ruta para combatir el calentamiento global que los científicos esperan para los próximos años. «Santiago es una de las primeras ciudades en Galicia y la que va más adelantada, que realiza una estrategia de ámbito local», apunta.

Preocupación por el impacto de las fuertes lluvias e inundaciones

Además de la subida de las temperaturas, el cambio climático se espera que traiga a Santiago fenómenos meteorológicos adversos de mayor intensidad. En los últimos tiempos la ciudad ya ha vivido dos episodios de lluvias extremas. El 18 de octubre de 2023 se midieron 30 litros por metro cuadrado en 30 minutos y, unos meses después, el 7 de enero de este año, la cantidad subía a 31 litros en el mismo periodo de tiempo. En ambas ocasiones se registraron importantes inundaciones en la ciudad. El doctor en Biología y coautor de la estrategia de adaptación al cambio climático, Pablo Ramil-Rego, cree que hay que poner medidas para estar preparados en la ciudad para episodios de lluvias intensas. «Es una tendencia que se va a ir incrementando en los próximos años», subraya. Ramil-Rego considera necesario ir mejorando las calles y vías de la capital gallega, sobre todo las de alta capacidad, para que cuenten «con mejores sistemas para evacuar y controlar el agua».

Suscríbete para seguir leyendo