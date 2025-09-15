Aprende inglés divirtiéndote de la mano de Flying Fun

El curso está a la vuelta de la esquina y en Flying Fun están preparados para enseñar inglés de la forma más entretenida posible tanto a adultos como a los más pequeños. Ubicada en el barrio de Santa Marta (Santiago), esta Cooperativa Gallega está formada por Sonia Esturao y María Reynolds, dos profesionales del lenguaje que forman un excelente equipo multidisciplinar dentro de los ámbitos de las artes, educación y psicología.

Desde hoy, 15 de septiembre, impartirán cursos de diferentes niveles. Uno de ellos, Around the World, es una aventura en la que niños de 3 a 11 años recorrerán diferentes países de habla inglesa, conociendo otras culturas y aprendiendo el idioma con la compañía de su mascota Mochy.

Los mayores de 12 años podrán disfrutar de los grupos PET FUN!, en los que se formarán con contenidos de nivel B1 de forma amena y entretenida.

Por otro lado, a través de la propuesta Travel English, adultos de todas las edades podrán conocer el vocabulario y expresiones básicas del lenguaje para ponerlas en práctica en sus vacaciones. Otras propuestas innovadoras, en este caso para aquellos que sean más activos, son los talleres English Gym o Yoga Fun!, con los que aprenderán el idioma de la mano de entretenidas actividades.

Paralelamente, una vez al mes, imparten los cursos Babies Fun!, para que los bebés de 2 años tengan un primer contacto con el inglés en compañía de sus tutores. También dan clases más avanzadas para profesionales y, además, ofrecen servicios de preparación para pruebas de certificación a cualquier nivel, desde el A1 hasta el C2