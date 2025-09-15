Incendio en un piso de Santiago: cuatro personas trasladadas al hospital

Amplio dispositivo en el centro de Santiago de Compostela para apagar un "potente" incendio que se inició de madrugada en un edificio de la calle Santiago de Chile, en el Ensanche. Cuatro personas han tenido que ser trasladadas a centros hospitalarios de la capital gallega y las llamas han provocado cuantiosos daños materiales. También se han vivido momentos de angustia porque, hasta que intervinieron los Bomberos, el humo impidió que los vecinos de los pisos superiores pudieran abandonar sus casas.

Fue a las 06:21 horas cuando el Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias Galicia-061 recibió una alerta por un incendio causado por un frigorífico que ardió en el tercer piso del edificio 34-36 de la citada calle. Tras esta llamada, varios vecinos también se comunicaron con el 112 al verse “atrapados” en sus casas por la presencia de humo en las escaleras. Los Bomberos de Santiago tuvieron que ventilar el hueco de la escalera del edificio para, cuando las condiciones lo permitieron, desalojar paulatinamente a los vecinos.

"Asustáronse bastante porque empezou a entrar fume nas vivendas. Varios afectados leves por fume foron atendidos na mesma rúa. Foi un incendio moi potente", explican fuentes de los Bomberos de Santiago. En total, los servicios de emergencia atendieron a once personas afectadas por el humo de las que cuatro de ellas, tres de más de 70 años, tuvieron que ser trasladadas al hospital.

Hasta el lugar del incidente se desplazaron una ambulancia del SVA de Emergencias Sanitarias de Galicia, otra ambulancia sanitaria del SVB de Emergencias Sanitarias de Galicia y personal de salud del PAC de Santiago. También se desplazaron al lugar efectivos de la Policía Nacional y de Protección Civil.

Efectivos de los Bomberos de Santiago se desplazaron a la vivienda incendiada / Cedida

Una vez controlado el incendio y ventilado el edificio, todos los residentes pudieron regresar a sus viviendas. Según confirman los bomberos, los daños materiales son cuantiosos: la cocina afectada ardió por completo y el resto de la casa sufrió daños por las altas temperaturas, mientras que en el rellano de la escalera y las plantas superiores hubo mucha acumulación de humo.

Otra intervención de los bomberos en el mismo edificio

Se da la casualidad de que en este edificio, situado junto a la Cervecería La Jarra, los Bomberos de Santiago realizaron otra intervención en mayo de este año tras un fallo en una caldera de pellets. No se produjeron daños materiales significativos ni tampoco personales y la actuación de los bomberos se limitó a ventilar el domicilio afectado.