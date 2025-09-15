Jacobo Rivero presenta en Santiago su libro sobre Nueva Orleans

El periodista madrileño Jacobo Rivero visita Santiago el sábado 20 de septiembre para presentar un libro titulado Bulbancha, editado por Clave Intelectual. Su contenido aborda la música de Nueva Orleans y su entorno social. El acto se hará en la librería Numax (12.30 h.) dentro del festival Hola Nola 2025.

Música y política

En Bulbancha, Jacobo Rivero hila por medio de múltiples conversaciones con personas allegadas a New Orleans, un valiente retrato de dicha ciudad estadounidense como espacio de cooperación colectiva y ejemplo de rebeldía política y compromiso artístico.

Por medio de 228 páginas, este relato denso va llevando a quien lo lee por la cara menos conocida de un lugar icónico en cuanto a estilos como el jazz o el blues, evocando las conexiones que tiene con geografías como Santiago de Cuba, Haití o Europa. El libro ofrece un punto de vista valiente y original a la hora de abordar el legado sociocultural de dicha zona, algo conveniente hoy en día, ya que la era de Trump como presidente de EEUU está generando una dinámica que tiende a reducir la pluralidad en dicho país.

Conciertos del Hola Nola Lab

El festival Hola Nola 2025 se celebra en Compostela desde el martes 16 al sábado 20 de septiembre. Empieza este martes 16 en el pub Fuco Lois (21:30 h.) con Noel Mckay y Julián Maeso en un show de entrada libre. Sigue el miércoles 17 en la Borriquita de Belém, con The GET, gratis (21 h.). Y el jueves 18 de septiembre, en el Riquela Club, canta Leo Middea con su banda (entradas a 20 euros; 21:30 h.).

Ya el viernes 19 de septiembre, en la Borriquita, se propone una cita de entrada libre con Boma Bango (21:30 h.); y ese mismo 19 de septiembre en el Riquela, hay un concierto de la Joe Lastie`s New Orleans Sound con el coruñés Carlos Childe (20 €; 22:15 h.). Y el sábado 20 de septiembre, dentro del citado festival Holanola Lab-Fest, el Inquiry Quintet dirigido por Aurora Nealand al Riquela (20 €; 22:15 h.); y los 7xmedio en la Borriquita, a las 21:30 h. (gratis).

Crece la oferta de conciertos

Tras la conclusión el pasado domingo del festival WOS con destacadas actuaciones como la protagonizada por Malandrómeda & Camaño, el Hola Nola 2025 sobresale dentro de la agenda de conciertos en Santiago del mes de septiembre, oferta que crece según se suman a la programación cultural de Compostela más propuestas para lo que resta de mes, como las anunciadas por el pub Modus Vivendi.