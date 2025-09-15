«La menopausia es una etapa vital con riesgos asociados que queremos entender»

¿Qué supone recibir una ayuda Starting Grant?

A nivel personal es un gran honor y un sentimiento de apoyo por parte del ERC. Y a nivel profesional, aunque van ligados, tener un proyecto mucho más ambicioso y que aporte un concepto más profundo que los que podemos financiar en otras convocatorias. Esa mayor financiación te permite pensar a lo grande y abordar problemas más complejos desde el punto de vista teórico y tecnológico; abordar un proyecto de envergadura y de mayor complejidad.

El tope de financiación es de 1,5 millones, ¿la cuantía en su caso?

Muy próxima a esa cantidad. Cuando presentas el proyecto tienes que incluir un presupuesto y la cuantía es similar.

Cambios en adiposidades y riesgo de diabetes tipo 2

¿En qué consiste HypoPause?

Pretendemos intentar entender los cambios en el hipotálamo, un área del cerebro que regula procesos fisiológicos fundamentales como el hambre, la saciedad, el sueño o los ritmos circadianos. Ver si hay cambios en la menopausia y si esos cambios en estos circuitos neuronales explican los metabólicos. Nos enfocamos en los cambios en adiposidades, en la homeostasis de la glucosa relacionada con el mayor riesgo de diabetes tipo 2, y en el metabolismo del hueso, con riesgo de osteoporosis.

¿Se asocian a la menopausia, pero sin saber aún por qué?

No se conoce con profundidad, no está descrito. Se sabe cómo el estradiol actúa en el cerebro, cómo ejerce efectos metabólicos, pero no sabemos si el sustrato biológico cambia por la ausencia de estos estrógenos. Queremos ver si hay cambios ahí y si causan los efectos metabólicos que conocemos.

Líneas relacionadas con los estrógenos

¿Trabajaba ya en este campo?

Al no tener una financiación específica para el proyecto, no se estaba abordando con los recursos que requería, pero en mi laboratorio tengo líneas relacionadas con los estrógenos y algunos datos se podrían extrapolar, si bien el proyecto aún no ha empezado.

¿Fecha de inicio y con qué equipo?

El proyecto comenzará en 2026 y lo que yo contemplo es la participación de otras cuatro personas, con ciertos perfiles en función de las tareas encomendadas.

¿Cómo va a ser el proceso?

El abordaje se hará con dos modelos preclínicos, modelos animales para entender los cambios celulares y moleculares que ocurren en su cerebro. Y, una vez entendamos los cambios que suceden ahí y cuáles son, lo intentaremos modular in vivo mediante edición genética para ver si podemos revertir o causar los cambios metabólicos. En una tercera fase colaboraremos con un grupo de Francia que nos proveerá de muestras humanas de tejido post mortem, lo que nos permitirá validar los hallazgos en muestras humanas.

Nuevos mecanismos a nivel central en el hipotálamo

¿Qué le gustaría contar de este proyecto una vez remate en 2030?

Lo que me gustaría es poder descubrir nuevos marcadores, describir nuevos mecanismos que ocurren a nivel central en el hipotálamo y que pudieran explicar estos cambios metabólicos. Lograr descubrimientos de genes, cambios celulares que no se conocen.

Aún muchas incógnitas por despejar sobre un tema que afecta a la mitad de la población...

Es obvio que no ha recibido la financiación o inversión en investigación necesaria para entenderla. No es una patología, pero sí una etapa vital con ciertos contextos patológicos o riesgos asociados que merecen ser entendidos.

Ámbito poco explorado

¿De dónde nace su interés?

Desde que empecé a investigar, desde mi tesis he trabajado mucho en estrógenos y en entender sus efectos metabólicos. Cuando uno ve que lo que está relacionado con la menopausia y la falta de estrógenos no está muy explorado, le genera una curiosidad científica. Una curiosidad genuina sobre un tema en el que no hay mucha literatura, y parece obvio que tiene que haber cambios a ese nivel.

¿El siguiente paso sería paliar los efectos secundarios?

Efectivamente. Mi idea es que si yo describo un mecanismo nuevo, se podría diseñar una terapia específica, pero sería un objetivo más allá de este proyecto. Primero hay que entender los cambios que se producen en el cuerpo y después la farmacología.

En octubre se cumplen dos años de su regreso al Cimus. ¿Qué balance realiza?

Muy positivo, he sido muy bien acogido por los investigadores y ha habido un apoyo total por parte de Carlos Díaz, Miguel López y la dirección. El proyecto HypoPause es mío, pero en el proceso he discutido la idea con mis colegas y el apoyo ha sido fundamental.

¿Qué líneas de investigación siguen en su grupo NeuRoMed?

La línea más fuerte del laboratorio se centra en unos receptores nucleares a nivel del hipotálamo.