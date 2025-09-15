Novo curso na escola infantil Breogán da USC: recibe a 61 nenos e nenas
De familias de fóra da comunidade universitaria son 33, se ben os datos poden variar ao longo do ano
A escola infantil Breogán da Universidade de Santiago, a carón da actual sede do Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga) no Campus Sur, presta servizo na actualidade a un total de 61 menores, dos que 28 pertencen a familias da comunidade universitaria e 33 son de familias alleas. 0 número de solicitudes presentadas durante o periodo oficial de convocatoria para o curso 2025-2026 foi de 74. Trátase de cifras estables ao longo dos últimos cursos. En concreto, no pasado houbo 72 nenos e nenas matriculados de 0 a 3 anos, tendo en conta que poden quedar vacantes a longo do ano, mentres que no curso 2023-2024, cando a escola se abriu ao conxunto da cidadanía por primeira vez desde a súa creación en 1978, a USC rexistrou a 77 alumnos.
O centro presta servizo á comunidade universitaria e ao conxunto da cidadanía compostelá en horario de 7:45 a 18:00 horas ao longo de todo ano excepto no mes de agosto. Oferta tres tipos de xornadas: completa (8 horas máximo de permanencia na escola), media xornada (4 horas máximo) e media xornada + 1 hora (5 horas máximo de permanencia) e a súa liña pedagóxica está baseada, principalmente, na afectividade, na observación, na experimentación e no xogo a través dun proxecto educativo global e integral. «Temos unha misión clara de atención á conciliación da vida familiar e laboral», confirma a EL CORREO GALLEGO a directora da escola, M.ª Carmen Romero Gil.
Segundo sinalara nunha anterior conversa o xerente da institución compostelá, Javier Ferreira, a súa capacidade máxima sitúase en 90 nenos e nenas.
Para todos os usuarios ofértase o servizo de comedor, que «a día de hoxe é usado practicamente polo 100% das familias, as cales valoran moi positivamente o seu funcionamento». Trátase dun servizo engadido que dispón de cociña no propio recinto da escola e que ofrece «unha dieta asesorada por especialistas en nutrición infantil, e utiliza como base produtos de proximidade».
En consonancia co propio proxecto da escola, a directora sinala que para o presente curso «manterase a súa atención ao desenvolvemento dun proxecto educativo baseado na afectividade, na observación e na experimentación, dun xeito global e integral». Deste xeito, e como se viña facendo en cursos previos, desenvolveranse proxectos diversos como son os vermes de seda ou o mantemento dunha horta e realizaranse saídas ás pistas de atletismo coa colaboración das familias e do estudantado en prácticas da USC (Ciencias da Educación, Pedagoxía, cursos internacionais), «que todos os anos temos en prácticas».
Romero Gil engade outras celebracións de relevancia como o Magosto, o Samaín, o día de Rosalía, ou o Nadal, «onde as familias se implican e tamén contamos coa ANPA para determinados eventos».
