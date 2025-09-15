Dos nuevos cortes de tráfico en Santiago: estas son las calles afectadas y desvíos programados

Dos nuevos cortes de tráfico en Santiago esta semana. Según informa Raxoi en un comunicado, el primero de ellos afecta a la rúa do Vilar, que permanecerá cortada al tráfico desde este lunes al miércoles 17 de septiembre.

El corte, producido por una obra particular a la altura del número 63 -en la que se instalará un camión con grúa- se producirá desde las 10.00 horas a la finalización del horario de trabajo.

Corte de tráfico en Avío

El segundo de los cortes de tráfico de Santiago tendrá lugar este martes 16, entre las 9.30 y las 15.00 horas y afectará a la rúa do Avío, más concretamente al tramo comprendido entre la rúa Boiro y la rotonda con Gumersindo Busto Villanueva.

El corte, producido por trabajos de pintado en los pasos de peatones afectará al transporte urbano.

A este respecto, las líneas 4 y P7 se desviarán en ambos sentidos de circulación por las calles de Boiro y Roberto Vidal Bolaño durante el horario programado para el corte.

Quedarán suprimidas las paradas 518 (rúa do Avío, nº20) y la 519 (rúa do Avío, nº23).

Finalmente, los autobuses podrán hacer una parada alternativa en sentido centro ciudad en la parada 439, en la rúa Roberto Vidal Bolaño.