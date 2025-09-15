A quen vai afectar a recarga do IBI sobre as vivendas baleiras de Compostela?
Segundo os datos do INE, en Santiago existen 6.198 inmobles desocupados
O concelleiro de Urbanismo, Iago Lestegás, volveu aclarar este luns que vai implicar a recarga do IBI -Imposto de Bens Inmobles- ás vivendas baleiras do Concello de Santiago contida na ordenanza fiscal que o Goberno local vai levar á consideración do pleno deste mes de setembro. O edil defendeu unha vez máis a intención do executivo de "fomentar un aproveitamento máis eficiente do parque residencial compostelán".
E con este obxectivo "vai introducir na súa ordenanza fiscal reguladora do IBI as modificacións necesarias para aplicar os recargos previstos na Lei Reguladora das Facendas Locais para os inmobles desocupados con carácter permanente". Unha norma estatal que establece que "terán a consideración de inmobles desocupados con carácter permanente os que permanezan desocupados de forma continuada e sen causa xustificada durante máis de dous anos e pertenzan a titulares de catro ou máis inmobles de uso residencial". Polo tanto, esta recarga do IBI proposta polo Goberno local non afectará ás 6.198 vivendas que, segundo o Instituto Nacional de Estatística -INE-, están desocupadas na capital de Galicia, senón a aquelas propiedades de titulares de máis de catro inmobles que se demostren que non estiveron habitadas nos últimos dous anos.
O responsable de Urbanismo agarda a aprobación do pleno a esta ordenanza fiscal e, unha vez obtida, o Concello de Santiago deberá poñerse a traballar para establecer os "indicios" mediante os cales determinar a consideración dun inmoble como desocupado. Sinais coma carecer de subministración de auga corrente poden ser válidas, mais Lestegás tamén puntualizou que isto pode acontecer nunha vivenda do rural que teña abastecemento propio, "e non sería unha vivenda baleira".
Unha vez establecidos estes indicios e consonte ao fixado na lei estatal o Concello poderá elaborar un censo de vivendas desocupadas sobre as que se aplicará a recarga do IBI, sempre mediante comunicación previa á propiedade do inmoble, asistida polo seu dereito a recorrer e demostrar que esa vivenda si está habitada. Un proceso que pode alongarse, cuestión á que o concelleiro Lestegás restou importancia pois "todo o que ten que ver coa vivenda é estrutural e por tanto tamén o deben ser as medidas adoptadas para resolver o problema", remarcou para engadir que no Urbanismo debe traballarse a medio e longo prazo e con esta medida "queda clara a intención deste goberno de favorecer a promoción de vivenda a un prezo asequible".
Recargas do 50 ao 150%
Segundo explicou o edil Iago Lestegás, "o Concello de Santiago prevé aplicar, con carácter xeral, un recargo do 50% da cota líquida do imposto ás vivendas que declare desocupadas con carácter permanente", mais tamén especifica que ese recargo no IBI ascenderá ao 100% da taxa "no caso das vivendas que leven máis de tres anos desocupadas e aplicarase unha recarga adicional do 50 por cento", é dicir, un 150% total "cando as vivendas pertenzan a titulares de dúas ou máis vivendas baleiras no noso municipio", tal e como prevé a Lei Reguladora das Facendas Locais.
Bonificacións
O concelleiro de Urbanismo quixo poñer o foco, durante a súa intervención no Pazo de Raxoi, máis nas bonificacións ao IBI contidas na ordenanza que van levar ao pleno que nas recargas do imposto. Así, Iago Lestegás lembrou que engaden á bonificación do 50% as vivendas de protección autonómica ás demais residencias de promoción pública.
Esta bonificación, segundo contén a lei, aplícase durantes os tres primeiros anos e logo deixarase nun 40% para os seguintes 10 exercicios tributarios "sempre que se manteña a titularidade pública", segundo recolle a nova ordenanza municipal.
- Nadie quiere ponerse al frente de las cafeterías de los parques de Santiago
- Una influencer gallega desvela su sitio favorito para desayunar y merendar en Santiago de Compostela: 'Todo tiene pintaza increíble
- Una estudiante en coma etílico en la primera noche de marcha universitaria en Santiago
- La joya del románico “de muros inclinados” que National Geographic destaca de Santiago: 'El primer Monumento Nacional de Galicia
- Alba Nogueira, quinta candidata a la rectoría de la USC: «Fai falta unha renovación de ideas e de proxectos para posicionar no futuro á Universidade»
- Patricia Iglesias no se descarta como candidata socialista a la Alcaldía de Santiago
- Recogida de firmas en Santiago para desbloquear la negociación del nuevo convenio de la hostelería
- Fallece Julia Estremera, rostro solidario de Santiago a través de Afexdi