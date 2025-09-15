Raxoi ajusta los pliegos para volver a licitar el contrato de gestión del tráfico

El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (Tacgal) paralizó hace más de un año el concurso público para la adjudicación del mantenimiento y conservación de los sistemas de control, regulación y gestión del tráfico y del túnel de O Hórreo. Raxoi acabó optando posteriormente por reiniciar el procedimiento, lo que derivó en una segunda prórroga del vínculo con la actual concesionaria, que finaliza en diciembre. Ahora, fuentes municipales señalan a este diario que los pliegos y estudios económicos están actualizados y que el inicio de la licitación se acometerá «en canto sexa posible». Las mismas fuentes indican que hay «certa marxe» para hacerlo a menos de cuatro meses del vencimiento de la prórroga.

Lo cierto es que tanto las relaciones con la empresa que presta este servicio, la austriaca Kapsch TrafficCom Transportation, como el proceso para encontrar una nueva adjudicataria han estado plagados de conflictos y obstáculos. Kapsch ha estado en el foco de la polémica prácticamente desde que tomó las riendas de la gestión del tráfico, en el año 2020, llegando a ser expedientada en varias ocasiones por incumplimientos del contrato. En la actualidad, desde el departamento de Mobilidade del Concello se limitan a afirmar que las relaciones son «correctas».

La plantilla denunció en las páginas de este diario situaciones que afectaban tanto a los sistemas de control del tráfico como al personal. Así, apuntaron que el radar del túnel de O Hórreo permaneció meses en el servicio técnico sin ser recolocado o que algunos semáforos se apagan «e botan así un mes, como pasou en San Lázaro». En cuanto a los trabajadores, Kapsch cubrió puestos con personas que no contaban con la experiencia establecida en los pliegos.

Licitación paralizada

La puesta en marcha de una nueva licitación en julio de 2024 hacía pensar que el vínculo con la firma austriaca podría estar llegando a su fin, pero un mes después el procedimiento fue paralizado por el Tacgal como medida cautelar. La presentación de tres recursos contra algunas de las claúsulas incluidas en los pliegos fue el detonante de esta decisión. Por un lado, dos de ellos fueron interpuestos por trabajadores ante la negativa del Concello a subrogarlos por considerar que no cumplían los requisitos establecidos en los pliegos. Mientras, la empresa elevó un tercer escrito.

El Tacgal acabó por estimar parcialmente las impugnaciones presentadas semanas después, lo que provocó que el proceso quedara dinamitado definitivamente. El tribunal consideró «desproporcionado» exigir al personal residir a no más de 20 minutos del Centro de Control de Tráfico. Además, aunque no advirtió contraria a derecho la experiencia exigida, el Tacgal concluyó que este punto también «debería ser emendado cara á nova licitación».

Aunque Raxoi presentó alegaciones, no sirvieron para evitar la paralización de la licitación. En consecuencia, en una Xunta de Goberno celebrada el pasado 21 de octubre, se acordó retrotraer el expediente de licitación al momento anterior a su aprobación, incluir las consideraciones del Tacgal y abrir un nuevo plazo de presentación de ofertas.

Sin embargo, diez días más tarde, el Ejecutivo local decidió desistir del procedimiento de adjudicación al advertir que no se habían corregido todos los documentos que figuran en la plataforma de contratación en el sentido indicado por el tribunal. Con el objetivo de «evitar unha declaración de nulidade por calquera dos órganos de control, óptase pola desistencia». En la misma sesión también se adoptó el acuerdo de iniciar, por la tramitación de urgencia, una nueva licitación, pero más de diez meses después dicho acuerdo no se ha ejecutado.

El contrato abortado por el Tacgal contemplaba un presupuesto de 3,5 millones de euros que podría alcanzar casi 6 en caso de prórroga e incluía también el mantenimiento evolutivo de las aplicaciones informáticas de gestión, reparación y realización de modificaciones de las instalaciones. Antes de la paralización se habían recibido ofertas de cinco empresas, entre ellas la de la actual concesionaria, aunque no llegaron a abrirse para ser valoradas y se consideraron anuladas.

