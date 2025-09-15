Retenciones en dirección a Santiago por una colisión entre dos vehículos en la AG-56

Mañana accidentada en Santiago. Una colisión entre dos vehículos ocurrida a primera hora de este lunes en la autovía AG-56, que conecta a la capital gallega con Brión y Noia, ha provocado importantes retenciones de tráfico en el acceso a Compostela.

Según informa el 112 Galicia a EL CORREO GALLEGO, el accidente, una colisión por alcance entre dos vehículos, tuvo lugar en torno a las 6.55 horas de este lunes en la mencionada autovía, en dirección Santiago y a la altura de Laraño.

Fue la persona alcanzada por el otro turismo la que alertó de lo ocurrido al 112. En su aviso informó que el vehículo estaba apartado a un lado de la vía y que no estaba herida.

Con todo, hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de Urgencias Sanitarias, Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil.

También se dio aviso a los Bomberos de Santiago en caso de ser necesaria su intervención.

Accidente en Vidán

Algo más de una hora después, otro accidente de tráfico tenía lugar en la capital gallega.

En este caso, y según informa el 112, la colisión entre un turismo y un autobús tuvo lugar en la Avenida de Xosé Filgueira Valverde, en Vidán, a la altura de la empresa Calefón.

La voz de alarma fue dada por la conductora del turismo en torno a las 8.07 horas de la mañana, solicitando además asistencia médica por "dor no pescozo".

Al lugar de los hechos se desplazaron, además de Urgencias Sanitarias, efectivos de la Policía Local, Guardia Civil y Bomberos.