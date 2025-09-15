Carlos Abellán quiere potenciar el tren entre Galicia y Portugal desde Europa

En plena cuenta atrás para saber si finalmente es elegido este martes como nuevo presidente de todas las secciones de la Asociación Europea de Ferroviarios (AEC por sus siglas en francés), cargo por el que compite con el italiano Giuseppe Cirillo, el compostelano Carlos Abellán tiene muy clara cuál será una de sus máximas prioridades si es designado para dicho puesto: potenciar las conexiones ferroviarias entre Galicia y Portugal.

Presidente de la sección española de la entidad europea desde octubre de 2021, Abellán se encuentra ya en Burdeos, donde se desarrollará la asamblea general que mañana por la tarde decidirá algunos de los cargos de la institución para los próximos años, entre ellos al que él mismo aspira y que, si se materializa, convertiría tal y como subraya al mítico verderón de Santiago en «la sede física», ya que aclara que «la institucional está en Bruselas, al tratarse de una asociación europea».

Un honor para quien lleva el ferrocarril en la sangre

Carlos Abellán asegura a EL CORREO GALLEGO que, de lograrlo, «sería un honor para Santiago, y también para mí porque llevo cincuenta años relacionado con el ferrocarril, presidiendo asociaciones, organizando congresos internacionales, y es un ámbito que conozco bien», ya que además es hijo y nieto de ferroviario, y entre los numerosos puestos que ha desempeñado a lo largo de su carrera, ha sido también director del Museo del Ferrocaril de Madrid.

Subraya que si el mandato de tres años recae en él, labor que compaginará con la de presidente de la sección española de la Asociación Europea de Ferroviarios, para la que fue designado en 2021, «pelearé mucho por las conexiones entre Galicia y Portugal, será mi campo de batalla principal porque estamos en el órgano consultivo del Consejo de Europa».

Trenes directos entre A Coruña y Porto

También en relación con las elecciones de este martes, Carlos Abellán explica que lo realmente importante es «que salga elegido el mejor y que haya un buen equipo», si bien incide en que si obtiene el respaldo en la asamblea general, será «una buena noticia para Santiago, para Galicia y para España», y que se planteará el reto con «un espíritu integrador y resolutivo, apostando por la idea de que haya trenes directos entre A Coruña y Porto, y también trenes nocturnos que conecten España con Centroeuropa dentro de esa idea de vertebración».

Presidente a su vez de la Asociación Compostelana de Amigos del Ferrocarril, destaca de la localidad francesa que acoge durante estos días a los miembros de la Asociación Europea de Ferroviarios su «tranvía moderno, que no tiene catenarias y va por segmentos, y siempre que voy me produce una envidia sana esta integración del transporte ferroviario dentro de la propia ciudad».