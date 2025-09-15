Los vecinos del piso que ardió en el Ensanche de Santiago: «Olimos el humo y tapamos las puertas con toallas»

Cinco horas después del incendio, en las escaleras todavía se apreciaba la presencia de humo y un fuerte olor a madera y plástico quemados. Los Bomberos de Santiago abrieron los pequeños ventanucos de cada rellano y la amplia puerta de acceso desde la calle también estaba abierta de par en par. Los vecinos, todavía impactados y con el susto en el cuerpo. Un hombre mayor se dirigía a comisaría. Su intención era presentar una denuncia «para que quede constancia de lo que ha ocurrido».

Los residentes del número 34-36 de la compostelana rúa Santiago de Chile se han despertado este lunes con un fuerte olor a quemado. Las alarmas saltaron a las 06.21 en el parque del servicio municipal de extinción de incendios. Hasta el lugar se desplazó un amplio dispositivo para apagar el «potente» fuego que se inició, según las primeras indagaciones, en el frigorífico situado en la cocina.

Las llamas rápidamente se extendieron por la vivienda. EL CORREO GALLEGO pudo comprobar desde la entrada del piso, que quedó sin puerta de acceso, que el fuego calcinó completamente la cocina, el hall de entrada y también afectó al salón y al pasillo que comunica con los dormitorios, como se puede apreciar en las imágenes que acompañan esta información. Además, las llamas llegaron a salir de la vivienda y afectaron al rellano de la tercera planta del inmueble. Los vecinos con los que pudo hablar este medio indicaron que en la casa donde se originó el incendio reside una familia.

Cuatro personas han tenido que ser trasladadas a centros hospitalarios de la capital gallega. También se han vivido momentos de angustia porque, hasta que intervinieron los Bomberos, el humo impidió que los vecinos de los pisos superiores pudieran abandonar sus casas. «Estaba en la cama y pasadas las seis de la mañana noté un fuerte un olor a humo. Yo no salí de la casa, pero cuando mi pareja fue a las escaleras a ver qué ocurría ya se dio cuenta de que había un incendio en el piso de arriba», relata a este periódico la inquilina de la vivienda situada justo debajo de la afectada. «Yo no salí a la calle. Estuve despierta esperando a que nos dijesen algo los bomberos, pero finalmente no salí», apunta. Esta vecina también se sintió afectada directamente desde el momento en que los techos de su piso empezaron a chorrear agua. Nos abre la puerta y se pueden ver todos los cubos que ha tenido que colocar en el hall de entrada, la cocina y el pasillo. «Está goteando todo el agua que los bomberos han tenido que utilizar para apagar el incendio y que se ha filtrado a través de la placa de hormigón», explica.

Efectivos de los Bomberos de Santiago se desplazaron a la vivienda incendiada / Cedida

A las once de la mañana, los residentes todavía estaban con el susto en el cuerpo por lo sucedido. Muchos aún no eran conscientes del tamaño del suceso. Aunque solo era necesario subir o bajar las escaleras para darse cuenta de lo ocurrido. Las paredes y los suelos estaban negros y el rellano de la tercera planta, en parte calcinado.

«Hubo momentos de agobio. Yo vivo en el ático y en un primer momento no fui consciente de lo que ocurría hasta que me vinieron a alertar otros vecinos. Nos dijeron que era peligroso bajar en ese momento y que pusiésemos toallas mojadas sellando las puertas y ventanas para evitar que entrase el humo dentro de las viviendas», relata otra testigo. Lo cierto es que, transcurridas cinco horas, bastaban diez minutos dentro del edificio para que toda la ropa se quedase impregnada del fuerte olor a humo.

«Asustáronse bastante porque empezou a entrar fume nas vivendas. Varios afectados leves por fume foron atendidos na mesma rúa. Foi un incendio moi potente», explicaron fuentes de los Bomberos de Santiago. En total, los servicios de emergencia atendieron a once personas afectadas por el humo de las que cuatro de ellas tuvieron que ser trasladadas al hospital. En concreto, un hombre de 73 años y una mujer de 70 fueron derivados al Hospital La Rosaleda, mientras que una mujer de 53 y otra de 79 fueron trasladadas al Hospital Clínico.

Fue a las 06.21 horas cuando el Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias Galicia-061 recibió una alerta por un incendio causado por un frigorífico que ardió en el tercer piso del edificio 34-36 de la citada calle. Tras esta llamada, varios vecinos también se comunicaron con el 112 al verse «atrapados» en sus casas por la presencia de humo en las escaleras. Los Bomberos de Santiago tuvieron que ventilar el hueco de la escalera del edificio para, cuando las condiciones lo permitieron, desalojar paulatinamente a los vecinos.

Hasta el lugar del incidente se desplazaron una ambulancia del SVA de Emergencias Sanitarias de Galicia, otra ambulancia sanitaria del SVB de Emergencias Sanitarias de Galicia y personal de salud del PAC de Santiago. También se desplazaron hasta la calle Santiago de Chile efectivos de la Policía Nacional y de Protección Civil.

Una vez controlado el incendio y ventilado el edificio, todos los residentes pudieron regresar a sus viviendas. Según confirman los bomberos, los daños materiales son cuantiosos: la cocina afectada ardió por completo y el resto de la casa sufrió daños por las altas temperaturas, mientras que en el rellano de la escalera y las plantas superiores hubo mucha acumulación de humo.