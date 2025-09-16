Santiago
Abal denuncia a «nefasta xestión económica» do Goberno de Sanmartín
O Grupo Municipal Socialista esixe a posta en marcha dun «plan de choque inmediato»
A concelleira socialista, Marta Abal, denunciou onte que, «malia contar co maior número de cargos directivos da historia», o Goberno de Goretti Sanmartín ofrece «os peores datos de xestión económica dos últimos anos no Concello de Santiago».
Segundo explicou Abal, actualmente «hai casi 3 millóns de euros en facturas do transporte público bloqueadas en pleno e, segundo o último dato oficial publicado, Santiago lidera o listado de concellos morosos». Ademais, os últimos datos oficiais publicados sitúan a Santiago como «o concello máis moroso de Galicia, con case 13 millóns de euros de débeda acumulada e un tempo de pago aos provedores que tarda tres veces máis do permitido».
Plan de choque
Ante esta situación, o Grupo Municipal Socialista esixe a posta en marcha dun «plan de choque inmediato» que inclúa, entre outras medidas, «unha auditoría pública da débeda e dos contratos e un plan de pago aos proveedores priorizando servizos esenciais e pequenas e medianas empresas», explicou a concelleira.
«Santiago precisa un Goberno que xestione, non un Goberno que se dedique á propaganda. Hai que pagar o que se debe, planificar o que se contrata e garantir que cada euro se use con responsabilidade», rematou Abal.
