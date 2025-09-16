Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 16 de septiembre, en Santiago?
Pase único de ‘Pajarito Gómez’ en el ciclo Fulgores e fracturas
NUMAX. Con un único pase, a partir de las 19:50 horas, la sala Numax proyecta hoy la película Pajarito Gómez, en la que es la tercera entrega del ciclo Fulgores e fracturas, dedicado al cine argentino moderno.
El film es una inquietante sátira sobre el poder de los medios de comunicación, dirigida por Rodolfo Kuhn y con un cantante de origen popular como protagonista, al que la industria de la música decide presentarlo ante el público como un ciudadano modelo, tras el que sin embargo se esconde un hombre alcohólico y desorientado.
Arranca el Holanola con Noel McKay & Julián Maeso
FUCO LOIS. La cuarta edición del Holanola Lab Fest arranca hoy con un concierto de entrada libre en el Fuco Leis a cargo de Noel McKay & Julián Maeso.
La actuación, a las 20:30 horas, supone el inicio de un festival que combina música, cultura y comunidad, y que está inspirado en la atmósfera de Nueva Orleans, con el jazz como gran protagonista pero abierto a todos los géneros.
El certamen se desarrollará hasta el sábado en Santiago con conciertos a diario, mientras que en la clausura del domingo, se trasladará a Ourense.
Primeira gramática de lingua galega en checo
LIBRO. O profesor Petr Čermak, da Universidade Carolina de Praga presenta este mediodía, ás 12:00 horas, a primeira gramática do galego para checofalantes, da que é autor o lingüista checo Bohumil Zavadil, na sala académica da Facultade de Filoloxía.
A directora do Centro de Linguas Modernas da USC, Katerina Vlasakova, e o profesor de Filoloxía Xosé Luís Regueira foron as persoas encargadas da revisión do volume, publicado na editorial da universidade Karlova Univerzita de Praga.
Actuación de Brasukas en el pub Arume
MÚSICA. Los componentes del grupo Brasukas imprimirán esta noche ritmo brasileño al compostelano pub Arume con un concierto que arrancará a las 21:30 horas.
Con entrada inversa; es decir, que los asistentes pagan al final de la actuación en función de lo que les haya gustado, la diversión y los sonidos latinos están más que garantizados.
