Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La cascada escondida tras un cementerio de Galicia que sorprende en redes: a media hora de Santiago

Una sencilla ruta permite acercarse a la fervenza y descubrir una segunda situada a pocos metros más arriba

La primera de las dos cascadas de Toxosoutos, en Lousame

La primera de las dos cascadas de Toxosoutos, en Lousame / alvaro.romo97 | Wikiloc

Lucía Martínez

Lucía Martínez

Más allá de tener la única cascada de Europa que desemboca en el mar, Galicia puede presumir de tener una amplia variedad de fervenzas que harán las delicias a todo amante de la naturaleza en su estado más puro.

Junto a las fervenzas do Ézaro o do Toxa, quizás de las más conocidas de Galicia, hay una que está dando mucho que hablar en redes sociales en los últimos días.

El 2x1 de Toxosoutos

La cascada se encuentra junto al Monasterio de Toxosoutos, que de por sí merece parada obligada, en el concello de Lousame. Su ubicación sorprende ya que la fervenza se sitúa junto al cementerio del templo.

@ungallegoporelmundo 📍 Fervenza de San Xusto – Lousame Una cascada escondida detrás de un cementerio… turismo gallego en versión “Miércoles Adams” 🌿 Fraga cerrada y húmeda, como de cuento oscuro 💦 Cascada elegante, perfecta para foto sin filtros 🥾 Ruta sencilla, con bonus track de arquitectura monástica en ruinas 👉 Si buscas cascadas en Galicia, lugares con historia o paisajes que parecen sacados de otra época, apunta este nombre: San Xusto de Toxosoutos ¿Te animas a venir… o prefieres no tentar a los fantasmas del cementerio? 😏 #lugaressecretos #cascadas #descubregalicia #viajesporelmundo ♬ sonido original - Rutas · Naturaleza · Aventuras

De hecho, la mejor forma para visitar la fervenza de Toxosoutos es aparcar el coche en un aparcamiento habilitado a pocos metros del monasterio.

Desde allí, una pequeña ruta río arriba señalizada lleva a la primera de las fervenzas. Y sí, la primera, puesto que si se sigue el sendero, y tras cruzar un puente de madera, se llega al segundo salto de agua del río San Xusto.

La segunda de las cascadas de Toxosoutos, en Lousame

La segunda de las cascadas de Toxosoutos, en Lousame / alvaro.romo97 | Wikiloc

Un 2x1 ubicado en un entorno natural con mucho encanto, que puede recorrerse en una ruta apta para toda la familia. ¿Ya las conocías?

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Nadie quiere ponerse al frente de las cafeterías de los parques de Santiago
  2. Incendio en un piso de Santiago: cuatro personas trasladadas al hospital
  3. Una influencer gallega desvela su sitio favorito para desayunar y merendar en Santiago de Compostela: 'Todo tiene pintaza increíble
  4. Una estudiante en coma etílico en la primera noche de marcha universitaria en Santiago
  5. La joya del románico “de muros inclinados” que National Geographic destaca de Santiago: 'El primer Monumento Nacional de Galicia
  6. Jornada accidentada en Santiago: dos colisiones, una salida de vía y un atropello en cuatro horas
  7. Alba Nogueira, quinta candidata a la rectoría de la USC: «Fai falta unha renovación de ideas e de proxectos para posicionar no futuro á Universidade»
  8. Los vecinos del piso que ardió en el Ensanche de Santiago: «Olimos el humo y tapamos las puertas con toallas»

La cascada escondida tras un cementerio de Galicia que sorprende en redes: a media hora de Santiago

La cascada escondida tras un cementerio de Galicia que sorprende en redes: a media hora de Santiago

La joya del románico “de muros inclinados” que National Geographic destaca de Santiago: "El primer Monumento Nacional de Galicia"

La joya del románico “de muros inclinados” que National Geographic destaca de Santiago: "El primer Monumento Nacional de Galicia"

Bala: «Recordamos con mucho cariño los bolos en Santiago en garitos llenos de sudor»

Bala: «Recordamos con mucho cariño los bolos en Santiago en garitos llenos de sudor»

O Festival Galicreques regresa a Santiago: ata 16 funcións para o público escolar

O Festival Galicreques regresa a Santiago: ata 16 funcións para o público escolar

Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 16 de septiembre, en Santiago?

Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 16 de septiembre, en Santiago?

Medicina convoca 15 plazas de profesor y 9 son en Santiago: "Non parece moi correcto empezar a crear postos nun contexto de negociación"

Medicina convoca 15 plazas de profesor y 9 son en Santiago: "Non parece moi correcto empezar a crear postos nun contexto de negociación"

Da Pontepedriña a Lamas de Abade: Raxoi concede no que vai de ano tantas licenzas de obra colectiva coma en 2023

Da Pontepedriña a Lamas de Abade: Raxoi concede no que vai de ano tantas licenzas de obra colectiva coma en 2023

Abal denuncia a «nefasta xestión económica» do Goberno de Sanmartín

Abal denuncia a «nefasta xestión económica» do Goberno de Sanmartín
Tracking Pixel Contents