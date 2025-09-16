La cascada escondida tras un cementerio de Galicia que sorprende en redes: a media hora de Santiago

Más allá de tener la única cascada de Europa que desemboca en el mar, Galicia puede presumir de tener una amplia variedad de fervenzas que harán las delicias a todo amante de la naturaleza en su estado más puro.

Junto a las fervenzas do Ézaro o do Toxa, quizás de las más conocidas de Galicia, hay una que está dando mucho que hablar en redes sociales en los últimos días.

El 2x1 de Toxosoutos

La cascada se encuentra junto al Monasterio de Toxosoutos, que de por sí merece parada obligada, en el concello de Lousame. Su ubicación sorprende ya que la fervenza se sitúa junto al cementerio del templo.

De hecho, la mejor forma para visitar la fervenza de Toxosoutos es aparcar el coche en un aparcamiento habilitado a pocos metros del monasterio.

Desde allí, una pequeña ruta río arriba señalizada lleva a la primera de las fervenzas. Y sí, la primera, puesto que si se sigue el sendero, y tras cruzar un puente de madera, se llega al segundo salto de agua del río San Xusto.

La segunda de las cascadas de Toxosoutos, en Lousame / alvaro.romo97 | Wikiloc

Un 2x1 ubicado en un entorno natural con mucho encanto, que puede recorrerse en una ruta apta para toda la familia. ¿Ya las conocías?