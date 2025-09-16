Da Pontepedriña a Lamas de Abade: Raxoi concede no que vai de ano tantas licenzas de obra colectiva coma en 2023
O Bipartito chama á atención sobre o incremento producido no número de inmobles de protección autonómica e de promoción pública nestes dous anos de goberno: 29 en 2025 e 125 o ano pasado cando o total foron 189
O concelleiro Iago Lestegás, responsable de Urbanismo no Concello de Santiago, compareceu este luns en rolda de prensa para dar conta dunha serie de licenzas de obra maior aprobadas pola xunta de goberno, mais tamén para referir as cifras deste tipo de permisos concedidos no que vai de ano, no anterior e en 2023 –cando a coalición BNG-Compostela Aberta accedeu ao Goberno municipal.
A licenza máis importante das concedidas refírese á construción dun edificio de 13 vivendas –cos correspondentes garaxes e rochos– na rúa da Estrada, nunha parcela situada nos números 84 e 86. Unha edificación nun ámbito xa urbanizado «pero non completo», dixo o concelleiro, que quixo poñer de relevo que este tipo de licenzas para construción de vivenda colectiva «vai contribuír a completar ámbitos xa urbanizados, pero inacabados, como acontece na Pontepedriña, no Castiñeiriño ou en Lamas de Abade». Actuacións ademais acordes ao interese do Goberno local de non optar por unha edificación expansiva.
O edil fixo balance ao conceder esta licenza para obra maior, nova e de carácter colectivo, explicando que no que vai de ano «son 83 as vivendas autorizadas pola xunta de goberno local e, dese total 29 son vivendas de protección autonómica». Lestegás engadiu en referencia aos outros dous anos de Goberno bipartito que «o ano pasado, en 2024, a xunta de goberno concedeu licenzas de obra maior para un total de 189 vivendas en edificios colectivos, incluíndo 89 vivendas de protección autonómica –VPA– e 36 vivendas de promoción pública –VPP–». En 2023, foron 85 vivendas en total, 32 delas VPA.
«Como vedes», matizou o responsable de Urbanismo, «en 2024, autorizouse a construción de moitas máis vivendas en edificios de vivenda colectiva de nova construcción que en 2023, máis do dobre e neste ano, cando faltan aínda tres meses e medio para que remate 2025, xa autorizamos case tantas como en todo o 2023».
A respecto da nova construción e das melloras nos edificios xa existentes o edil de Urbanismo fixo tamén unha valoración cualitativa. «Valoramos moi positivamente o peso relativo a promoción de vivendas protexidas, VPA ou VPP», que en 2024 supuxeron o 66% do total (125 de 189 vivendas colectivas de nova construción). «É necesario ampliar a oferta de vivenda», insistiu Lestegás, «pero sobre todo é necesario ampliar a oferta de vivenda protexida a prezos asequibles».
O Goberno local ten tamén unha apreciación positiva no referido a «rematar barrios» –en referencia a licenza de obra na rúa da Estrada– «antes de expandir máis a cidade, é o razoable e o desexable», afirmou Lestegás.
Mellora da eficiencia enerxética e accesibilidade
O concelleiro Lestegás fixo tamén anuncio de novas licenzas para obras nas envolventes dos edificios, na busca de mellorar a súa eficiencia enerxética, así coma para adaptalos e dotar os accesos dunha maior accesibilidade. Nesta liña a xunta de goberno concedeu permisos para actuacións de «mellora da envolvente en cinco edificios», localizados na Costa do Vedor, nas avenidas de Lugo e de Castelao, na Ruela da Trisca e no Campo do Forno.
«Con estas cinco, son 28 as licenzas de obra maior concedidas pola xunta de goberno no que vai de ano para melloras na envolvente dos edificios; en 2024 foron 50, en 2023 foron 14». En canto aos permisos para mellorar a accesibilidade dos inmobles o concelleiro apuntou que se concederon 10, neste 2025 e 22 en 2023 e 2024.
Neste sentido o Goberno local tamén destaca o número de licenzas para mellora da accesibilidade e da eficiencia enerxética dos inmobles na liña da «aposta pola rehabilitación» parque imobiliario.
Campamento de turismo en Figueiras
O lugar de Marmancou, na parroquia de Figueiras, contará cun campamento de turismo, logo de que a xunta de goberno do luns concedese a licenza de obra maior para instalar nunha parcela ao sudeste do Monte Pedroso un total de 19 cabanas. Segundo explicou o concelleiro de Urbanismo, Iago Lestegás, concédese ese permiso –permitido pola Lei do Solo de Galicia– para unha actuación orzamentada en 450.000 euros.
Tamén na liña do turismo, neste aos apartamentos turísticos a xunta de goberno tamén deu licenza de obra para un edificio situado na rúa García Blanco. Trátase dun permiso de actuacións para a rehabilitación do inmoble que albergará catro apartamentos turísticos.
Ao respecto desta actuación o edil Lestegás puntualizou que «a ordenanza aplicable nesta parcela», segundo recolle o PXOM –Plan Xeral de Ordenación Municipal–, «de acordo coa normativa aprobada definitivamente en febreiro de 2023, que permite o uso do hospedaxe en edificación exclusiva, como é o caso», matizou o concelleiro.
Recursos fronte ao REAT
En materia de vivendas de uso turístico –VUT– inscritas no REAT –Rexistro de empresas e actividades turísticas– da Xunta, mais se o correspondente título habilitante municipal, o concelleiro Lestegás informou que a xunta de goberno aprobou presentar tres recursos no Xulgado contencioso-administrativo fronte á Axencia de Turismo de Galicia.
Trátase de tres pisos turísticos sobre os que a esta axencia resolveu desestimar a petición do Concello de Santiago de baixa e cancelación da inscrición no REAT das citadas VUT.
