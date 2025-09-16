Investigadores y enfermos de alzhéimer estrechan lazos en Santiago

Establecer vínculos de comunicación y tender puentes entre las personas y familias afectadas por demencias y los investigadores que trabajan sin descanso para conseguir avances en la lucha frente a este tipo de dolencias, es el principal objetivo que se han marcado el Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas de la USC y Agadea, que inician una estrecha colaboración coincidiendo con la semana en la que se conmemora el Día Mundial del Alzhéimer (21 de septiembre).

El arranque de esta iniciativa tuvo lugar ayer en la sede del Cimus con una mesa redonda en la que participaron científicos del centro compostelano junto a personal y usuarios de la Asociación Galega de Axuda aos Enfermos con Demencia Tipo Azlhéimer.

Oportunidad para familias y científicos

Según explica a EL CORREO GALLEGO la coordinadora de Agadea en el área de Santiago, Lucía Fandiño, «hemos firmado un convenio con la Universidade de Santiago para poder llevar a cabo colaboraciones con el centro de investigación, tanto con charlas como participando en investigaciones, porque entendemos que es una oportunidad para las familias poder estar en persona con los investigadores que están trabajando ahora mismo sobre las demencias».

La trabajadora social de la entidad indica que «el Cimus nos demandaba a su vez poder estar en contacto con las personas que realmente están padeciendo este tipo de enfermedades y con sus cuidadores porque al final les va a ayudar a saber por dónde tienen que tirar en algunas investigaciones», y destaca la importancia de este tipo de iniciativas porque «muchas veces da la sensación de que la investigación va por un lado y nosotros por otro, y desde el Cimus nos plantean que quieren acercarse a las entidades sociales que trabajan en este campo para conocer sus demandas».

En cuanto al contenido de la mesa redonda, indica que además de los científicos del Cimus y de personal de Agadea, también participaron cuidadores de enfermos y precisamente se dio a conocer al medio centenar de asistentes la guía de cuidados que la entidad publicó el año pasado.

Acercar la prestación de servicios al rural

En concreto, la charla contó con las aportaciones realizadas por los cuidadores Francisco Franco y Ramón Neira, así como con la visión profesional de la neuropsicóloga Taida Sánchez y del psicólogo Jorge Méndez; mientras que por parte del Cimus intervinieron Dolores Viña Castelao, Pablo Aguiar y José Manuel Brea en una charla moderada por el también investigador Manuel Campos.

Por otra parte, Lucía Fandiño recuerda que a lo largo de toda esta semana tienen previsto realizar numerosas actividades de visibilización, con la idea de dar a conocer los servicios que prestan desde Agadea porque «parece mentira, pero a día de hoy mucha gente ni siquiera sabe que existe esa asociación en Santiago y que también trabajamos en el rural», y pone como ejemplo la labor que se lleva a cabo con una «escuela de familias que está funcionando muy bien también en el rural y que está ayudando mucho a relacionarse los cuidadores entre sí porque el punto de vista del cuidador no tiene nada que ver con nuestro perfil».