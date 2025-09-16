Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nova campaña de doazón de sangue nas universidades galegas: arranca en Enfermería da USC

O curso pasado a institución compostelá conseguiu 1.600 doazóns das 4.331 totais, o que representa o 37%

A USC inaugura a nova campaña de doazón de sangue das universidades galegas

A USC inaugura a nova campaña de doazón de sangue das universidades galegas

A USC inaugura a nova campaña de doazón de sangue das universidades galegas / Antonio Hernández

Lorena Rey

Lorena Rey

Santiago

Co obxectivo de axudar aos hospitais galegos coas doazóns de sangue, xa que cada día precisan entre 400 e 500, os campus universitarios de Galicia desenvolven cada ano campañas de doazóns. O curso pasado chegouse ás 4.331 e no curso 23-24 foron 4.411.

Co reto de chegar ás 4.500 neste curso, este martes arrancou na Facultade de Enfermaría da USC unha nova campaña que se desenvolverá nunha primeira fase entre setembro e novembro deste ano e nunha segunda, de febreiro a abril de 2026. Neste arranque participaron o reitor da USC, Antonio López, que aproveitou para doar; o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño; a directora da Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS), Marisa López García; e a decana da Facultade, Raquel Rodríguez González.

O reitor salientou a «solidariedade» da que fai gala ano tras ano o estudantado universitario, con 64.000 doazóns dende que existe a colaboración entre ADOS e o SUG, e animou a cumprir o obxectivo marcado e superar as cifras do pasado ano, no que a USC conseguiu 1.600 doazóns de sangue, das cales máis de 1.100 se realizaron no campus compostelán e o resto no de Lugo.

Das doazóns do pasado curso, 1.317 foron de persoas que doaban por primeira vez -o 30% do total-, un resultado que é “froito do compromiso social de ADOS e as tres Universidades galegas”, manifestou o conselleiro, que tamén animou á participación da mocidade, como fixo a directora de Ados, para quen o obxectivo desta acción é «sensibilizar e concienciar á xuventude de que é preciso doar».

A unidade móbil situada diante da facultade de Enfermería permanecerá no Campus Norte este martes 16 e o mércores 17 en horario de 9:30 a 14:30 e de 15:30 a 21:00 horas. Así mesmo, a Axencia instalou unha mesa informativa na que todos os membros da comunidade universitaria poden resolver dúbidas relacionadas coa doazón de medula ósea, un xeito de doazón que se está a potenciar no colectivo de poboación máis novo.

Por outra banda, a campaña contempla tamén, en coordinación cos decanatos e direccións dos centros, diversas charlas informativas para que o estudantado descubra a importancia da doazón de sangue e de medula ósea.

