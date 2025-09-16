O Festival Galicreques regresa a Santiago: ata 16 funcións para o público escolar
Compañías de Arxentina, Italia, Chile, Euskadi, Cataluña, Andalucía, Madrid e Galicia ofrecerán pases para estudantes entre o luns 13 e o venres 17 de outubro en distintos espazos de Compostela
Comeza a conta atrás para a 30ª edición do Festival Internacional Galicreques, que ofrecerá un total de 16 funcións para o público escolar entre o 13 e o 17 de outubro en diferentes espazos de Santiago.
Organizado pola Asociación Barriga Verde co apoio e patrocinio de institucións como a Xunta de Galicia, o Concello de Santiago, a Deputación da Coruña, o Ministerio de Cultura e Deporte a través do Inaem e a Fundación SGAE, este ano contará coa participación de compañías de Arxentina, Chile, Italia, Euskadi, Cataluña, Andalucía, Madrid e Galicia.
Ademais da programación escolar, seña de identidade de Galicreques, o festival tamén inclúe representacións para o público xeral, entre o sábado 11 e o domingo 19 de outubro.
Cómo inscribirse?
Os centros de ensino interesados en levar ao seu alumnado a estas representacións teatrais, podes anotarse a través dos teléfonos 981 801 237 e 667 771 147 ou escribir a: galicreques@titerescachirulo.com.
'Pasmo de pedra'
Pasmo de pedra, da compañía galega Mircromina, será a función encargada de inaugurar o festival Galicreques neste 2025. A actuación terá lugar no Edificio da SGAE, o luns 13 de outubro ás 10.30 horas.
A actividade continuará ese mesmo día na carpa da Alameda que Galicreques instala cada ano cunha obra coproducida polas formacións K`Paparota e Danthea Teatro: Verán na lavandaría. Finalmente, Teatro Escena representará no Teatro Principal a súa peza: Buh! Que medo!
