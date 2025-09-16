Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O Monte do Gozo acolle este mércores a presentación da macroactuación de Go! Go! Zo! e a Casa do Rock

Como novidade, nesta edición participarán tamén o Coro Infantil San Roque A Paz e o CMUS Reberiano Soutullo de Ponteareas, permitindo conxugar nun mesmo espazo instrumentos clásicos e de rock

Imaxe da actuación do pasado ano

Imaxe da actuación do pasado ano / A Casa do Rock

El Correo Gallego

Santiago de Compostela

A praza central do complexo do Monte do Gozo acolle este mércores 17 de setembro, ás 12:30 horas, a presentación da macroactuación de Go! Go! Zo! e A Casa do Rock. Este concerto, que é xa un clásico do festival, terá lugar este domingo 21 de setembro no Monte do Gozo.

A iniciativa, que conta co apoio da Xunta de Galicia, reunirá a máis de 500 amantes do rock da comunidade, que participarán nesta obra colectiva con múltiples instrumentos e voces, para a que foi preciso crear máis de 200 partituras. Como novidade, nesta edición participarán tamén o Coro Infantil San Roque A Paz e o CMUS Reberiano Soutullo de Ponteareas, permitindo conxugar nun mesmo espazo instrumentos clásicos e de rock.

O acto de presentación contará coa presenza do Secretario Xeral da Lingua, Valentín García; o representante da organización do festival Go!Go!Zo!, Julio Asorey; e un dos fundadores da Casa do Rock, Adrián Hernández.

