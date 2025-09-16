O Monte do Gozo acolle este mércores a presentación da macroactuación de Go! Go! Zo! e a Casa do Rock
Como novidade, nesta edición participarán tamén o Coro Infantil San Roque A Paz e o CMUS Reberiano Soutullo de Ponteareas, permitindo conxugar nun mesmo espazo instrumentos clásicos e de rock
El Correo Gallego
A praza central do complexo do Monte do Gozo acolle este mércores 17 de setembro, ás 12:30 horas, a presentación da macroactuación de Go! Go! Zo! e A Casa do Rock. Este concerto, que é xa un clásico do festival, terá lugar este domingo 21 de setembro no Monte do Gozo.
A iniciativa, que conta co apoio da Xunta de Galicia, reunirá a máis de 500 amantes do rock da comunidade, que participarán nesta obra colectiva con múltiples instrumentos e voces, para a que foi preciso crear máis de 200 partituras. Como novidade, nesta edición participarán tamén o Coro Infantil San Roque A Paz e o CMUS Reberiano Soutullo de Ponteareas, permitindo conxugar nun mesmo espazo instrumentos clásicos e de rock.
O acto de presentación contará coa presenza do Secretario Xeral da Lingua, Valentín García; o representante da organización do festival Go!Go!Zo!, Julio Asorey; e un dos fundadores da Casa do Rock, Adrián Hernández.
- Nadie quiere ponerse al frente de las cafeterías de los parques de Santiago
- Incendio en un piso de Santiago: cuatro personas trasladadas al hospital
- Una influencer gallega desvela su sitio favorito para desayunar y merendar en Santiago de Compostela: 'Todo tiene pintaza increíble
- Una estudiante en coma etílico en la primera noche de marcha universitaria en Santiago
- La joya del románico “de muros inclinados” que National Geographic destaca de Santiago: 'El primer Monumento Nacional de Galicia
- Jornada accidentada en Santiago: dos colisiones, una salida de vía y un atropello en cuatro horas
- Alba Nogueira, quinta candidata a la rectoría de la USC: «Fai falta unha renovación de ideas e de proxectos para posicionar no futuro á Universidade»
- Los vecinos del piso que ardió en el Ensanche de Santiago: «Olimos el humo y tapamos las puertas con toallas»