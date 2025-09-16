Santiago
O PP reclama o cese de Xan Duro pola xestión dos centros socioculturais
De la Fuente pide que a alcaldesa tome o control ante «o deterioro» do servizo
O concelleiro do Partido Popular de Santiago, José Ramón de la Fuente, tachou onte, en rolda de prensa, de «indolente, opaca e caótica, ademais de neglixente e irresponsable» a xestión dos centros socioculturais da cidade, polo que lle pediu á alcaldesa, Goretti Sanmartín, que tome o control da xestión dos centros e cese a Xan Duro, o concelleiro responsable.
Este servizo arrastra problemas desde o pasado outono, cando unha das empresas concesionarias comezou a acumular atrasos nos pagos ao persoal. Raxoi prepara unha nova licitación do servizo, pero a publicación do contrato demorouse máis do previsto e tivo que prorrogarse o vínculo coas actuais concesionarias.
De la Fuente considerou que «o deterioro do funcionamento desta área xa transcende ao propio concelleiro responsable, que dou sobradas mostras de ser incapaz de xestionar os centros». O edil lembrou que «aos traballadores se lles deben xa dúas nóminas, coas consecuencias que na súa vida ten esta inoperancia, porque o goberno nacionalista non é quen de iniciar, tal e como prometeu varias veces, a licitación destes contratos».
Así, o concelleiro do PP preguntouse «por que non licitan dunha vez os novos contratos» e fixo fincapé en que a xestión dos mesmos «é opaca, escura e sospeitosa», indicando que a súa formación solicitou información ao respecto en varias ocasións e «estamos esperando resposta».
Impacto nas actividades
Ademais, destacou que «a actividade dos centros socioculturais estase resentindo gravemente, con programas máis cativos, cambios de horas, falta de persoal, instalacións defectuosas e mal climatizadas, falta de actividades e de material, algo que prexudica, sobre todo, as instalacións do rural, mentres, o ano pasado, os nacionalistas desviaron máis de 100.000 euros dos orzamentos para investimentos nos CSC, para outros fins que nada teñen que ver con estas instalación e as súas actividades».
