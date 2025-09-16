Santiago acollerá unha gran manifestación contra o masacre en Gaza: "Dous anos de xenocidio, 77 anos de ocupación"
Solidariedade Galega con Palestina convoca a mobilizarse á cidadanía o 5 de outubro, ás 12:00 na Alameda compostelá
O compostelán Hotel Araguaney foi o escenario onde a Coordinadora Solidariedade Galega con Palestina presentou este martes a gran mobilización convocada para denunciar o xenocidio que está a levar a cabo Israel na Faixa de Gaza. Unha manifestación que partirá o domingo 5 de outubro, ás 12, dende a Alameda e que percorrerá a capital galega baixo o lema: 'Dous anos de xenocidio, 77 anos de ocupación'.
Na presentación, Óscar Valadares (Mar de Lumes), Ánxela Gippini (Galiza por Palestina) e Sami Ashour (Asociación Galaico-Árabe) deron conta da necesidade de poñer o foco na ocupación do territorio palestino por parte de Israel porque, como explicou Valadares: "Sen ocupación non hai xenocidio". Para o responsable de Mar de Lumes "a diferenza entre o xenocidio e a ocupación é a velocidade", no sentido de que a morte en Palestina está chegando agora cos bombardeos e a fame mais a ocupación do territorio e as restriccións impostas por Israel tamén a provocan.
"A Faixa de Gaza está sendo reducida a un espazo inhabitable", remarcou Valadares para lembrar que antes do inicio do conflito había na zona máis de dous millóns de habitantes que "foron movidos pola forza, asasinados e mortos de fame, utilizada como arma de guerra". "O problema máis grave agora, o máis acuciante, é o xenocidio", insistiu o activista, sen esquecer que a cuestión de orixe é "a ocupación".
Ademais da manifestación do día 5 e como xa aconteceu o pasado 8 de setembro, o vindeiro luns 22 haberá de novo "concentracións descentralizadas" en favor da causa palestina, unhas concentracións que moven xa nesta altura "máis dunha corentena de localidades".
A declaración da ONU
Nesta liña falou tamén Ánxela Gippini, valorando que por primeira vez Nacións Unidas oficialice o termo "xenocidio" para o que está a acontecer en Gaza, máis sen apartar o foco de que o problema de orixe é a ocupación do territorio dende a constitución do Estado de Israel. "O recoñecemento da ONU é outra base pero hai que dicir que isto é unha ocupación, un proxecto de ocupación".
Por isto, Gippini chama a "non caer no argumentario de que isto empeza o 7 de outubro do 23, porque neste momento Israel vai facer todo o posible para aniquilar o que poida mentres non o freen, a presión social ten que ir a que se free, ten que haber accións aos pasos moi tímidos, moi lentos, dos gobernos, tense que chegar ás sancións e no momento que haxa sancións, a situación empezará a cambiar".
Da moita pena que aos nosos políticos e gobernantes o que lles importe é que cortaremos unha etapa da volta ciclista. Estamos falando de mortes, asasinatos fronte a deporte
Un mascre "a ollos de todo o mundo"
"Parece mentira que levemos xa dous anos, dous anos de xenocidio a ollos de todo o mundo, de todos os políticos, de todos os seus representantes e as cousas sigan indo a peor". Comezaba así a súa intervención na rolda de prensa a gazatí Sara Ashour para visibilizar que "aos nenos que nacen hoxe, mátanos mañá, e non estamos falando de deporte, non estamos falando de cultura, estamos falando de humanidade", expresaba en relación a lea política polas mobilizacións propalestinas que interroperon a volta ciclista a España.
Sobre esta cuestión, Ashour non dubidou en manifestar o seu "pracer de ver como a sociedade galega leva dous anos unida, cada vez máis, e vímolo en La Vuelta, como saímos as rúas". Fronte a este "orgullo" a activista tamén falou de "moita pena que aos nosos políticos e gobernantes o que lles importe é que cortaremos unha etapa da volta ciclista. Estamos falando de mortes, asasinatos fronte a deporte".
Tamén en relación ás accións realizadas durante as etapas de La Vuelta falou Óscar Valadares, recalcando que en Mos "a xente foi alí a poñero corpo, que o que fixeron foi poñer corpo para que unha proba internacionalmente recoñecida deixase a evidencia que aquí hai un problema". Neste punto Valadares puxo sobre a mesa que "Israel opera cunha man masacrando civís e cometendo un xenocidio que hoxe en día ninguén discute, salvo as persoas que teñen algún tipo de interese ideolóxico, e coa outra man limpa a cara através do deporte, da cultura, dos espectáculos".
