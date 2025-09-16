Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Santiago acollerá unha gran manifestación contra o masacre en Gaza: "Dous anos de xenocidio, 77 anos de ocupación"

Solidariedade Galega con Palestina convoca a mobilizarse á cidadanía o 5 de outubro, ás 12:00 na Alameda compostelá

Manifestación en Santiago en apoio ao pobo palestino

Manifestación en Santiago en apoio ao pobo palestino / Jesús Prieto

Ana Triñáns

Ana Triñáns

Santiago de Compostela

O compostelán Hotel Araguaney foi o escenario onde a Coordinadora Solidariedade Galega con Palestina presentou este martes a gran mobilización convocada para denunciar o xenocidio que está a levar a cabo Israel na Faixa de Gaza. Unha manifestación que partirá o domingo 5 de outubro, ás 12, dende a Alameda e que percorrerá a capital galega baixo o lema: 'Dous anos de xenocidio, 77 anos de ocupación'.

Na presentación, Óscar Valadares (Mar de Lumes), Ánxela Gippini (Galiza por Palestina) e Sami Ashour (Asociación Galaico-Árabe) deron conta da necesidade de poñer o foco na ocupación do territorio palestino por parte de Israel porque, como explicou Valadares: "Sen ocupación non hai xenocidio". Para o responsable de Mar de Lumes "a diferenza entre o xenocidio e a ocupación é a velocidade", no sentido de que a morte en Palestina está chegando agora cos bombardeos e a fame mais a ocupación do territorio e as restriccións impostas por Israel tamén a provocan.

"A Faixa de Gaza está sendo reducida a un espazo inhabitable", remarcou Valadares para lembrar que antes do inicio do conflito había na zona máis de dous millóns de habitantes que "foron movidos pola forza, asasinados e mortos de fame, utilizada como arma de guerra". "O problema máis grave agora, o máis acuciante, é o xenocidio", insistiu o activista, sen esquecer que a cuestión de orixe é "a ocupación".

Ademais da manifestación do día 5 e como xa aconteceu o pasado 8 de setembro, o vindeiro luns 22 haberá de novo "concentracións descentralizadas" en favor da causa palestina, unhas concentracións que moven xa nesta altura "máis dunha corentena de localidades".

Santiago acollerá unha gran manifestación contra o masacre en Gaza

Santiago acollerá unha gran manifestación contra o masacre en Gaza / Ana Triñáns

A declaración da ONU

Nesta liña falou tamén Ánxela Gippini, valorando que por primeira vez Nacións Unidas oficialice o termo "xenocidio" para o que está a acontecer en Gaza, máis sen apartar o foco de que o problema de orixe é a ocupación do territorio dende a constitución do Estado de Israel. "O recoñecemento da ONU é outra base pero hai que dicir que isto é unha ocupación, un proxecto de ocupación".

Por isto, Gippini chama a "non caer no argumentario de que isto empeza o 7 de outubro do 23, porque neste momento Israel vai facer todo o posible para aniquilar o que poida mentres non o freen, a presión social ten que ir a que se free, ten que haber accións aos pasos moi tímidos, moi lentos, dos gobernos, tense que chegar ás sancións e no momento que haxa sancións, a situación empezará a cambiar".

Da moita pena que aos nosos políticos e gobernantes o que lles importe é que cortaremos unha etapa da volta ciclista. Estamos falando de mortes, asasinatos fronte a deporte

Un mascre "a ollos de todo o mundo"

"Parece mentira que levemos xa dous anos, dous anos de xenocidio a ollos de todo o mundo, de todos os políticos, de todos os seus representantes  e as cousas sigan indo a peor". Comezaba así a súa intervención na rolda de prensa a gazatí Sara Ashour para visibilizar que  "aos nenos que nacen hoxe, mátanos mañá, e non estamos falando de deporte, non estamos falando de cultura, estamos falando de humanidade", expresaba en relación a lea política polas mobilizacións propalestinas que interroperon a volta ciclista a España.

Sobre esta cuestión, Ashour non dubidou en manifestar o seu "pracer de ver como a sociedade galega leva dous anos unida, cada vez máis, e vímolo en La Vuelta, como saímos as rúas".  Fronte a este "orgullo" a activista tamén falou de "moita pena que aos nosos políticos e gobernantes o que lles importe é que cortaremos unha etapa da volta ciclista. Estamos falando de mortes, asasinatos fronte a deporte".

Tamén en relación ás accións realizadas durante as etapas de La Vuelta falou Óscar Valadares, recalcando que en Mos "a xente foi alí a poñero corpo, que o que fixeron foi poñer corpo para que unha proba internacionalmente recoñecida deixase a evidencia que aquí hai un problema". Neste punto Valadares puxo sobre a mesa que "Israel opera cunha man masacrando civís e cometendo un xenocidio que hoxe en día ninguén discute, salvo as persoas que teñen algún tipo de interese ideolóxico, e coa outra man limpa a cara através do deporte, da cultura, dos espectáculos".

