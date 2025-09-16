Santiago se retrasa en la lucha contra el cambio climático: Raxoi pide una prórroga para culminar el plan

Santiago necesitará más tiempo para llevar cabo su plan para fortalecer los espacios verdes de la ciudad y mejorar su adaptabilidad al cambio climático. El proyecto ‘Entre Sar e Sarela’, presupuestado inicialmente en 4,5 millones, recibió financiación de fondos europeos a través de la Fundación Biodiversidad, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica. El plazo para justificar la inversión acaba a finales de año, pero al menos una de las cinco actuaciones principales no estará terminada a tiempo, por lo que el Concello confirmó ayer que trabaja en una solicitud de prórroga.

La portavoz del gobierno local, Míriam Louzao, indicó que el concurso público para la actuación prevista en el lago del Auditorio de Galicia quedó desierto en su momento y hubo que volver a licitarlo, «o que fixo que non puidera ir en tempo». Louzao añadió que «a pesar de que se traballa para poder ter unha prórroga, tamén ao mesmo tempo se traballa para poder ter os traballos o máis avanzados posible a finais de ano». Así, apuntó que «aínda non está adxudicado, pero esperemos que o estea nos próximos días».

Actuaciones en diferentes fases

Las otras acciones se encuentran en diferentes fases de ejecución. En Pontepedriña se iniciaron las obras hace varias semanas para convertir esta zona en un barrio verde y crear un corredor ecológico, con una inversión de casi dos millones.

Mientras, los otros tres proyectos han sido adjudicados durante los últimos meses. La recuperación ambiental del área verde de Cornes y la restauración ambiental y creación de un laboratorio vivo agroecológico en el Jardín Botánico cuentan con presupuestos superiores a los 250.000 euros, y la restauración ecológica del Monte Viso tendrá un coste de 126.000 euros.

Más de 80.000 euros en acciones de comunicación y sensibilización

Raxoi dio luz verde ayer a la adjudicación del diseño y elaboración de un plan de comunicación y sensibilización sobre las actuaciones incluidas en el programa ‘Entre Sar e Sarela’. La empresa Cinfo contenidos informativos personalizados SL se hizo con el contrato con una proposición de 83.453,70 € (IVA incluído), la mejor oferta de las seis presentadas.

En paralelo al desarrollo de las actuaciones principales, y de acuerdo a lo establecido en las bases de la convocatoria, Míriam Louzao recordó que «cumpría deseñar e aplicar actuacións complementarias no que atinxe á participación (incluída en cada actuación), a comunicación e sensibilización, e a avaliación mediante indicadores».