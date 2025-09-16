Víctor Manuel elige Santiago para arrancar su nueva gira

Tras más de seis décadas de trayectoria, el cantautor Víctor Manuel prepara nueva gira el próximo año. El asturiano, autor de grandes éxitos como Solo pienso en ti o Nada sabe tan dulce como su boca, ha elegido Santiago de Compostela para su vuelta a los escenarios. Lo hará el próximo sábado 7 de marzo en el Palacio de Congresos.

La gira de conciertos supondrá la presentación de las canciones de Solo a solas contigo, el nuevo disco del cantante que el pasado 7 de julio cumplió 78 años. Pero el público compostelano podrá disfrutar también de sus clásicos como Soy un corazón tendido al sol, Ay amor, El abuelo Víctor o Quiero abrazarte tanto, auténticos himnos que forman parte de la memoria colectiva musical de varias generaciones.

Las últimas canciones que Víctor Manuel publicó salieron en el año 2018, en el trabajo Casi nada está en su sitio. Siete años después, con un nuevo proyecto bajo el brazo y Altafonte como nueva compañía discográfica, el asturiano avanza el primer single de sus nuevas composiciones. Con arreglos y producción de su hijo, David San José, el primer single de su nuevo álbum ofrece una carta de presentación que quiere ser una llamada de atención para lo que está por llegar, con nuevas canciones, alguna colaboración y una creatividad que se mantiene intacta tras 60 años de carrera. «Solo a solas conmigo habla de todos nosotros y del momento que nos toca vivir. Como se suele decir: pez que duerme se lo lleva la corriente y esta canción, este trabajo, rema contra la corriente, contra el seguidismo y la estupidez de dar la vida por perdida», indica la promotora del concierto.

Venta de entradas

Además de la cita de Santiago que abrirá la gira, Víctor Manuel anunció ayer el segundo concierto de la gira que tendrá lugar en Gijón el 14 de febrero en el Teatro de la Laboral. Las entradas para el concierto de Compostela estarán a la venta a partir de mañana, miércoles 17 de septiembre, a las 11.00 horas tanto a través de artmusicagency.es como de ataquilla.com.