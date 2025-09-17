Santiago
Aberto 2025 marca o inicio da temporada expositiva da arte contemporánea galega
Será os días 18, 19 e 20 en cinco cidades e coa implicación de dez galerías
Aberto, o evento que marca o inicio da temporada expositiva da arte contemporánea en Galicia, celebra os días 18, 19 e 20 a súa edición de 2025. Terá lugar en Santiago, A Coruña, Vigo, Ourense e Lugo, reunindo a dez galerías cunha serie de exposicións que conforman un percorrido artístico único pola comunidade galega.
A presentación do evento tivo lugar onte coa participación de Luisa Pita, presidenta da asociación Contemporánea, Lucía Suárez, directora da galería Dupla, Santiago Olmo, director do CGAC, e Anxo Lorenzo, director xeral de Cultura da Xunta de Galicia.
Olmo reseñou a importancia deste tipo de iniciativas para «estimular o tecido artístico do territorio», así como a relevancia do corporacionismo de cara a favorecer o coleccionismo privado, público e institucional. Ademais, apuntou que o CGAC participa coa adquisición de obras.
Cita fundamental no calendario cultural
Pola súa banda, Pita indicou que Aberto converteuse en pouco tempo nunha «cita fundamental» no calendario cultural de Galicia. Deste xeito, considerou que o seu valor reside en dous piares: a oportunidade que teñen os artistas de amosar os seus proxectos e a capacidade de tecer redes entre as cidades galegas, «proxectando a nosa arte contemporánea cara o exterior».
Na súa intervención, Lucía Suárez afondou en que o evento é «un compromiso co territorio, coa creación e co futuro da nosa cultura que se estende ata o peche das exposicións durante os meses de setembro e outubro.
Por último, Lorenzo destacou o asociacionismo e a «complexidade» de atopar un punto en común para poder armar un proxecto desta envergadura, sinalando concretamente a capacidade de Contemporánea para ampliala ano tras ano. Ademais, expresou a vontade da Xunta de seguir contribuíndo a este tipo de iniciativas fronte os obstáculos que adoitan aparecer neste campo.
