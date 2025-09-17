Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Axenda cultural: Que facer hoxe, 17 de setembro, en Santiago?

O Holanola Lab Fest trae a Santiago a música de The GET

CONCERTO. No marco da cuarta edición do festival Holanola Lab-Festival, unha celebración do jazz e a música contemporánea de Nova Orleans en diálogo con artistas galegos e de todo o mundo, o Borriquita (rúa de San Paio de Antealtares) acolle ás 21.00 h. o concerto de The GET.

A banda está formada polo cantautor nicaragüensecubano George Elizondo (voz e guitarra), Chris Beroes-Haigis (violonchelo e efectos) e Vivi del Río (voz, teclados e sintetizadores). A actuación será de entrada libre e as portas estarán abertas ás 20.30 horas.

Tres proxeccións no Cineclube Compostela

CINE. O Cineclube de Compostela, dentro do ciclo Nome e apelido, proxecta hoxe tres retratos fílmicos realizados por tres cineastas norteamericanas: Andy Warhol, de Marie Menken, Pierre Vallières, de Joyce Wieland e Jane Brakhage, de Barbara Hammer. A sesión vai ter lugar, como é habitual, no CS O Pichel (Santa Clara, 21) a partir das 21. 30 horas.

Concerto de Nuria José e Andoni Arcos no Arume

MÚSICA. Como cada mércores do mes de setembro, a parella formada por Nuria José e Andoni Arcos mostrarán no café Arume (situado na Praza de Fuenterrabía) varias versións de clásicos do pop e o rock nacional e internacional. A actuación comezará as 21.00 horas e a entrada será inversa.

‘A serie clopen’ no Centro Dramático Galego

ESPECTÁCULO. O Centro Dramático Galego mostra ao público un día máis o espectáculo A serie clopen, primeira produción propia da compañía pública co circo como eixe central.

Permanecerá en cartel en Santiago ata o 26 de outubro, con cinco funcións semanais, de mércoles a domingos, ás 18.00 horas. Logo o espectáculo poderá verse noutros espazos de Galicia e Portugal.

IV Premio Simbad de Literatura Infantil

PREMIO. A Biblioteca Ánxel Casal acolle, a partir das 11.00 horas, o acto de entrega do IV Premio Simbad de Literatura Infantil.

O acto contará coa presenza de Valentín García, secretario xeral de Política Lingüística da Xunta, así como representantes institucionais, membros do xurado, e a presidenta de AGADEA, Isabel Gey. No acto lerase un fragmento da obra premiada.

A Fundación Eugenio Granell acolle unha charla sobre Francisco Miguel

ARTE GALEGA. A Fundación Eugenio Granell, situada na Praza do Toural, acolle unha charla sobre o artista Francisco Miguel, unha figura central na arte galega das primeiras décadas do século XX.

Será impartida por Miguel Anxo Fernán Vello, escritor e editor e a presentación correrá a cargo de David Lozano, da Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica (ARMH), que é a organizadora da charla xunto á Deputación de A Coruña. Está prevista que arranque ás 19.00 horas.

Exposición ‘Abuso’ na Igrexa da Universidade.

EXPOSICIÓN. A artista Amabel Míguez de la Sierra inaugura hoxe na Igrexa da Universidade a mostra Abuso ás 12.30 horas nun acto que presidirá a vicerreitora de Estudantes e Cultura, Pilar Murias.

A creadora presenta unha obra en papel, maioritariamente debuxo, en ocasións de gran formato. A mostra pode verse ata o 31 de outubro en horario de luns a venres, de 11.00 a 14.00 e de 17.00 a 20.00 horas.

