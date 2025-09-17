Desalojan un narcopiso okupado en Santiago después de dos años y medio de "infierno" y pleito judicial

La Policía Local de Santiago ha procedido este miércoles ha ejecutar el mandato judicial para desalojar un narcopiso okupado situado en el número 21 de la compostelana avenida Rodríguez de Viguri. Hasta tres coches policiales se desplazaron hasta la vivienda a primera hora de la mañana, en la que todavía se encontraba el okupa, un individuo que se apoderó de la finca hace dos años y medio, cuando dejó en la calle a la mujer que la tenía alquilada, y que la convirtió en un punto de referencia de venta de estupefacientes.

Los propietarios iniciaron entonces los trámites para echar fuera a esta persona, lo que derivó en un procedimiento judicial que se ha alargado durante 30 meses. Además, el okupa conviritió la convivencia vecinal en un "calvario" que denunciaron repetidamente no solo los residentes del bloque sino la gente que habita en la zona.

El hombre no puso resistencia este miércoles cuando los agentes de la autoridad se personaron en la puerta de la vivienda. La abandonó con total tranquilidad, sin armar jaleo. De esta manera, el propietario pudo recuperar su piso, que se encontró completamente destrozado, puesto que hace apenas unos meses sufrió un incendio. Con el cambio de la cerradura en presencia de la Policía Local se oficializó la desokupación.

En declaraciones a EL CORREO, indica que "hemos tenido que soportar dos años y medio de indefensión total, ya no solo en el edificio, donde la convivencia fue un infierno, sino en todo el barrio, con denuncias continuadas por palizas, problemas de inseguridad, amenazas... Vivir aquí ha debido ser un terror".

Apunta que durante este tiempo de okupación ha seguido pagando el recibo del agua, pero no los demás; por lo que no sabe qué le espera ahora, una vez que regularice la situación de la vivienda. No la va a vender y sabe que "para ponerla otra vez a punto necesito meter aquí más de 30.000 euros". Su experiencia con el sistema judicial no ha sido buena, la espera por la ejecución de la desokupación ha sido eterna. "Voy a arreglar el piso y volveré a alquilarlo. A ver si la próxima vez tengo algo más de fortuna", concluye el afectado.